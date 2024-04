„Bares für Rares“: Susi kauft Ring – wenig später ist er ein Vielfaches wert

Was passiert eigentlich mit den Gegenständen, die die „Bares für Rares“-Händler in der ZDF-Sendung erstehen? Diese Frage stellten sich wohl bereits etliche Fans der Kult-Trödelsendung, und so erdachte man sich beim ZDF das Konzept der „Händlerstücke“.

Die „Bares für Rares“-Sondersendung beginnt da, wo die normale Sendung zumeist endet, bei der Verhandlung, und geht dann zur Aufarbeitung der Stücke über. Und so durften sich die ZDF-Zuschauer auf die Geschichte von Susanne Steigers Diamantring freuen.

„Bares für Rares“: Susanne Steiger arbeitet edlen Ring um

Den hatte ein Herr mit zu „Bares für Rares“ gebracht und damit gleich Susis Herz erobert. Vor allem der Stein gefiel der Schmuckexpertin aus Bornheim und so ließ sie auch mächtig was springen. Sogar mehr als den Schätzpreis. Der lag nämlich bei 2.500 Euro. Steiger aber bezahlte stattliche 2.800 Euro.

Diesen Ring möchte Susanne Steiger für 6.500 Euro verkaufen. Foto: Screenshot ZDF

Das jedoch war noch nicht das Ende der Fahnenstange. Susi hatte nämlich noch so einiges mit dem Diamanten vor. Er sollte eine neue Fassung bekommen, zudem musste die Schmuckexpertin noch den Wert des Steines und seine Beschaffenheit ermitteln.

Aus 2.800 mach 6.500 Euro

Mithilfe ihrer ganzen Erfahrung und Expertise ermittelte sie einen Netto-Wert von 2.700 Euro. „Nachdem ich den Diamanten graduiert habe, fahre ich jetzt zu meinem Kollegen Tobias Renz, denn ich weiß, er hat eine wundervolle Fassung entwickelt, und die wird diesem Stein wunderbar stehen“, erläutert die ZDF-Händlerin. Gesagt, getan. Und so bekam der Stein auch einen dazugehörigen Ring, was den Wert ordentlich in die Höhe treiben sollte, wie Susi am Ende vorrechnete.

„Der Stein hat mich 2.800 Euro gekostet, die Umarbeitung nochmal 1.820, und der Verkaufspreis des Ringes wird nun mit Steuern 6.500 Euro betragen“, so Steiger. Und wenn man sich den Ring so anschaut, ist er das auch auf jeden Fall wert.