„Bares für Rares“: 26-Jähriger erhält 7.000 Euro auf einen Schlag – unfassbar, was er verkauft

Da hat sich die Teilnahme bei „Bares für Rares“ gelohnt! Der 26-jährige Phillip Walther hat etwas Großes in der Trödelshow dabei. So groß, dass das ZDF-Team sofort staunt, als der „Bares für Rares“-Kandidat sich und sein Mitbringsel am Dienstag (24. Oktober) vorstellt.

Es ist fast 25 Quadratmeter groß und wiegt um die 90 Kilogramm. Was hat der Braunschweiger nur dabei?

„Bares für Rares“: Braunschweiger erhält 7.000 Euro auf einen Schlag

Der ZDF-Kandidat will einen Keshan-Teppich verkaufen, den hat er selbst von einer Privatperson erworben. Doch gebrauchen kann der potenzielle Verkäufer ihn nicht. Der Teppich ist laut „Bares für Rares“-Expertin circa 100 Jahre alt und ein echtes Goldstück, das allerdings noch restaurierungsbedürftig ist.

Und genau deshalb geht sie nicht auf die von Phillip erhofften 10.000 Euro ein, sondern schätzt den Wert zwischen 5.000 und 6.000 Euro. Phillip will es dennoch im Händlerraum versuchen. Vielleicht springt ja doch noch etwas mehr Geld für ihn raus.

„Da musste erst mal ein Zimmer finden, wo du den reinlegst“, stellen die ZDF-Händler sofort fest, als sie den Teppich betrachten. Händlerin Sarah Schreiber ist hellauf begeistert, bietet zunächst 5.000 Euro. Als Phillip zögert, erklärt die „Bares für Rares“-Händlerin: „10.000 ist bei Auktion und Handel gesehen ein faires Angebot. Ich würde drunter bleiben. Bei 7.000 Euro.“

Ein Deal, den der 26-Jährige ihr nicht ausschlagen will. Es bleibt bei 7.000 Euro auf einen Schlag für Phillip Walther. Das Geld kann der Selbständige, der im Bereich Insektenschutz arbeitet, gut gebrauchen. „Den Erlös will ich komplett in meine Firma investieren oder in unsere neue Wohnung und da ist das ein ganz guter Puffer.“