„Bares für Rares“: Frau bringt Ring mit – er ist ein Vermögen wert

Es gibt Tage bei „Bares für Rares“, da kann man als Zuschauer kaum glauben, was man sieht. Da kann es auch schon mal sein, dass sich ein für nur einen Euro gekauftes Teil plötzlich als echte Preis-Sensation entpuppt.

Das Team der Trödelsendung hat jetzt ein paar Schätze zusammengestellt, die bei den Kandidaten und auch Zuschauern die eine oder andere überwältigende Emotion auslösten.

Ein Ring zum Beispiel, der zunächst gar nicht nach viel Geld aussah, verschaffte einer „Bares für Rares“-Kandidatin ein kleines Vermögen.

„Bares für Rares“: Ring bringt Kandidatin Vermögen ein

Auf dem Instagram-Kanal der ZDF-Sendung ist aktuell ein Clip zu sehen, der die drei emotionalsten Momente zeigt, die während der Expertise entstanden sind.

Auf Platz 3 ist eine alte Truhe der Luxusmarke Louis Vuitton.

Die Kandidatin hatte die Truhe damals im Keller gefunden, nichts ahnend, welcher Schatz sich dort verbarg. Nach eifrigem Putzen ist allerdings lediglich noch das Etikett zu erkennen, dass sich im Inneren des Deckels befindet.

Ein Glück für die Kandidatin, denn nur deshalb gibt es noch was für ihre Spardose. „In dem Zustand nach zu urteilen, 2.900 bis 3.100 Euro“ lautet die Expertise. Wäre die Truhe noch im Originalzustand, hätte die ZDF-Verkäuferin mindestens 16.500 Euro abgesahnt. Autsch!

Auf Platz 2 liegt ein Picasso-Teller.

Es handelt sich dabei um einen echten Picasso. Die Kandidatin hatte den Teller für lediglich einen Euro erstanden. Sie hofft auf wenigstens 100 Euro. Doch weit gefehlt! Die seltene Rarität ist sage und schreibe zwischen 3.000 und 5.000 Euro wert. Jubelschreie sind da garantiert!

Platz 1 ist ein Ring.

Das Schmuckstück hat die „Bares für Rares“-Kandidatin zusammen mit ihrem Bruder geerbt. Doch was er wert ist, das hätte die ältere Dame sich wohl niemals erträumen lassen. Die Expertise lautet: „Ich würde den Ring einschätzen auf 16.000 bis 20.000 Euro.“ Sofort fließen Freudentränen im TV-Studio, es gibt eine herzliche Umarmung von Moderator Horst Lichter. „Damit habe ich nicht mitgerechnet“, weint die Kandidatin.

„Bares für Rares“: Fans reagieren emotional

Und auch die Fans der Sendung reagieren emotional auf die drei Expertisen. So schreibt jemand unter das Video: „Eine wunderbare und emotionale Sendung, hört bloß nie auf damit.“ Ein anderer Fan kommentiert: „Gänsehautmomente. Gerne mehr davon!“ Und wieder jemand findet: „Das ist der Grund, warum ich euch so gerne schaue!!! Weil so viel Emotionen mit dabei spielen!“

Auch das „Bares für Rares“-Team selbst ist ergriffen und erwidert: „Platz 1 hat uns besonders berührt.“ Dem kann ein Zuschauer nur zustimmen: „Wunderschöne Geschichte… der Dame von Platz 1 gönnt man es wirklich von ganzem Herzen.“

Die nächste neue Folge von „Bares für Rares“ kannst du Montag (18. November) um 15.05 Uhr im ZDF sehen.