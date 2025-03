„Bares für Rares“: Rekordsumme! Kandidat erhält 60.000 Euro

Seit 2013 schon haben ambitionierte Trödelsammler und solche, die es werden wollen, die Chance, bei „Bares für Rares“ edle Raritäten zu verkaufen. Und manchmal lohnt sich der Gang in die ZDF-Sendung für den einen oder anderen Kandidaten so richtig.

Denn auch wenn manchmal nur der kleine Geldbeutel aufgefüllt wird, gibt es auch Tage, an denen die Verkäufer das ganz große Geld machen. Man erinnere sich nur an die Rekordsumme von 60.000 Euro! Aber wofür waren die „Bares für Rares“-Händler bereit, so viel Geld zu zahlen?

„Bares für Rares“: Rekordsumme geknackt!

Wir haben die drei größten Verkäufe in der Geschichte von „Bares für Rares“ für euch zusammengestellt.

Hier kommt Nummer 3: Oldtimer

Es war ein emotionaler Verkauf, den ein Autoliebhaber in der ZDF-Trödelshow anstrebte. Dieser brachte einen selbst-restaurierten Oldtimer in die Sendung mit und versetzte nicht nur Moderator Horst Lichter ins Staunen, sondern sicher auch die Zuschauer. Bei dem Auto handelte es sich um das Kultmodell “Borgward Isabella”, das sich der Kandidat damals für 7.000 DM zulegte.

Bei „Bares für Rares“ hat der Autobastler noch mal richtig was rausholen können, auch wenn ihm der Verkauf schwerfiel: 35.000 Euro gingen in seine Brieftasche – trotz der Tränchen, die er vergoss, ein guter Deal.

Platz 2: Jesus-Kreuz-Reliquie

Der zweite Platz der preislich höchst verkauften Raritäten der Sendung war lange Zeit auf Platz 1 der „Bares für Rares“-Rangliste. Es handelt sich um ein Kreuz-Schmuckstück mit 40 Karat besetzten Diamanten, das in der Mitte einen wahren Schatz enthält: Holzsplitter aus dem Kreuz Jesu Christi! Bei der Echtheit gibt es keinen Zweifel, denn auf dem Sensations-Stück befindet sich ein päpstliches Siegel. Der eigentliche Schätzpreis der Expertin damals: 80.000 Euro!

Ganz so viel bekam die Verkäuferin der Sendung allerdings nicht, am Ende sprangen 42.000 Euro für sie heraus.

Platz 1: Roter Oldtimer

Abgelöst wurde das Jesus-Kreuz im Jahr 2024 von einem roten Oldtimer, der ein echter Hingucker ist. Bei dem Wagen handelt es sich um das Luxus-Auto Jaguar E Type Coupé aus dem Jahr 1968. Ein Sportwagen, für den viele Oldtimer-Liebhaber sicher einiges hinblättern würden. Und auch die „Bares für Rares“-Händler!

Das knallig rote Stück ging in der Sendung für unglaubliche 60.000 Euro über den Tisch – die Expertise lag zuvor zwischen 70.000 bis 80.000 Euro. „Bares für Rares“-Moderator Horst Lichter brachte es in seiner Sendung auf den Punkt: „Das schönste Auto der Welt.“

Mal sehen, wer den roten Flitzer irgendwann vom Verkaufspreis-Thron stößt!