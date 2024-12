„Bares für Rares“-Schreck: ZDF streicht Trödelshow aus dem Programm

15.05 Uhr. Wenn du ein echter „Bares für Rares“-Fan bist, ist dir diese Zeit heilig. Schließlich grüßt Horst Lichter von Montag bis Freitag stets zu eben jener Uhrzeit aus den Pulheimer Walzwerken. Mit einem flotten Spruch oder kleinem Gag auf den Lippen nimmt der 62-Jährige seine Zuschauerinnen und Zuschauer in Empfang, entführt sie für 55 Minuten in die Welt der Raritäten, Antiquitäten und Kuriositäten.

Wer am Freitagnachtmittag (13. Dezember 2024) jedoch um 15.05 Uhr das ZDF einschaltet, wird „Bares für Rares“-technisch erst einmal in die Röhre schauen. Nun gut, schwarz wird er nicht sehen, dafür aber weiß. Das ZDF hat nämlich die Kultsendung an diesem Tag aus dem Programm gestrichen – Schuld ist König Wintersport.

Ohne „Bares für Rares“ ins Wochenende

Gleich mehrere winterliche Sport-Übertragungen wird das ZDF an diesem Nachmittag senden. Unter anderem den Biathlon-Weltcup aus dem schönen Hochfilzen in Österreich, den Skicross-Weltcup aus Val Thorens in Frankreich oder auch den Skisprung-Weltcup aus Titisee-Neustadt.

++ Keine Rolex: Trotzdem wollen fast alle „Bares für Rares“-Händler DIESE Uhr ++

Spannend ist das sicherlich auch. Aber 80-Euro-Waldi wird uns schon fehlen. Und die schlechten Nachrichten reißen nicht ab. Auch am Wochenende werden die ZDF-Zuschauerinnen und Zuschauer auf ihre Dosis „Bares für Rares“ verzichten müssen. Der Grund ist derselbe.

Am Montag kehren Horst Lichter und Co. zurück

Während am Samstag (14. Dezember 2024) unter anderem das Weltcup-Skispringen der Frauen aus Zhangjiakou in China oder der Rodel-Weltcup aus Oberhof anstehen, dürfen sich Sportfans am Sonntag (15. Dezember 2024) auf die Zweierbob-Wettkämpfe aus Sigulda in Lettland, den Langlauf-Weltcup in Davos und die Auslosung der Viertelfinals im DFB-Pokal freuen.

Am Montag (16. Dezember 2024) ist dann wieder alles beim Alten. Dann dürfen sich die Fans wieder auf Horst Lichter, Julian Schmitz-Avila und Co. freuen. Und vielleicht auch ein 80-Euro-Gebot von Kulthändler Waldi.