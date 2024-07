„Bares für Rares“: Frau will Münze verkaufen – Sammler schauen genau hin

Bei „Bares für Rares“ kommen echte Raritäten unter den Hammer. Oft verbergen sich hinter den Gegenständen echte Schätzchen, die für einen hohen Preis verkauft werden. Auch Brigitte Nickolai aus NRW möchte gemeinsam mit ihrer Enkelin Lara Stankiewitz ihr Glück in der ZDF-Show probieren.

Es geht um eine Kette, deren Anhänger eine Münze ist. „Ich trenne mich gerne von der Kette, weil ich sie nicht getragen habe und ich hab sie schon fünf Jahre in meinem Besitz“, sagt Nickolai. Doch wie schätzt „Bares für Rares“-Expertin Heide Rezepa-Zabel das gute Stück ein? Sammler schauen bei dieser Szene genau hin.

„Bares für Rares“: 10-Gulden-Stück plus Kette sollen verkauft werden

„Ein Münz-Anhänger an einer Rundanker-Kette. Sehr schöne Kette nebenbei bemerkt. Aus 585ger Gold, hier gestempelt in dieser Öse“ analysiert Rezepa-Zabel das Stück genaustens. „Bei der Münze handelt es sich um einen 10-Gulden-Stück, was man auf der Rückseite auch ganz gut erkennen kann.“

Der niederländische Gulden ist die ehemalige Währung der Niederlande. Bis zur Einführung des Euros konntest du mit ihm in den Niederlanden zahlen. Doch sind die Münzen überhaupt noch viel wert?

Ehemalige Königin der Niederlande abgebildet

Auf der Münze ist ein großes niederländisches Wappen zu sehen, wie die Kunsthistorikerin weiterhin feststellt. Bei dem Stück handelt es sich um eine Ausgabe aus dem Jahr 1912. Auf der Münze abgebildet ist zudem die Königin Wilhelmina.

Wilhelmina Helena Pauline Maria von Oranien-Nassau, Prinzessin von Oranien-Nassau, war von 1890 bis 1948 Königin der Niederlande. Ihre Münze gibt es in vier verschiedenen Versionen. Doch prompt folgt die Enttäuschung, denn einen allzu hohen Sammlerwert hat die 10-Gulden-Münze nicht.

DAS gibt es für die Münze

Doch auf einen Wert von 850 bis 900 Euro kommt die Münze samt Kette laut Einschätzung der Expertin dennoch. Und das sollen Brigitte Nickolai und Lara Stankiewitz auch bekommen. Letztendlich wandert die Münze für 900 Euro über die Ladentheke – Ziel erreicht!

Die ganze Folge „Bares für Rares“ kannst du in der ZDF-Mediathek anschauen.