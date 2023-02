„Bares für Rares“: ZDF zeigt altes Foto von Horst Lichter – er ist kaum wieder zu erkennen

Moderator Horst Lichter kennen viele „Bares für Rares“-Fans seit Jahren mit Glatze und weißgrauem Schnurbart. Doch dass der „Bares für Rares“-Star auch ganz anders kann, beweist nun eine Aufnahme aus alten Tagen. In einem witzigen Rückblick bei Instagram zeigt das ZDF den 61-Jährigen komplett ungewohnt.

„Bares für Rares: ZDF kramt altes Foto von Horst Lichter raus

Auf dem Instagram-Kanal der „ZDF Mediathek“ gibt es den Clip mit Horst Lichter zu sehen. Unter der Überschrift „Horst heute so“ wird ein Ausschnitt aus „Bares für Rares“ gezeigt, in dem sich der Moderator ein Stück Apfelkuchen vom Blech gönnt – sogar mit extra Sahne.

„Horst Lichter lässt’s sich so richtig gut gehen und gönnt sich gerne mal Kaffee mit Kuchen und oben drauf Schlagsahne“, so der treffende Kommentar zu dem Clip. Aber: Das war nicht immer so!

Denn der besonnene Moderator und Koch hat bereits eine Karriere als Bodybuilder hinter sich. Die Sportart ist geprägt von intensivem Training und einer strengen Ernährungsweise – Dinge, die früher offenbar das Leben von Horst Lichter ausgemacht haben, wie er selbst erzählte.

„Bares für Rares“-Star Horst Lichter völlig verändert – „Nicht wahr, oder?“

Bereits 2020, bei einem Promi-Spezial von „Wer wird Millionär?“, wurde der 61-Jährige auf diese überraschende Karriere angesprochen – inklusive Foto von einem gestählten Mann mit braunen Locken und braunem Schnauzbart, das nun auch in dem Clip zu sehen ist.

„Ich habe sehr jung, sehr böse trainiert“, erklärte Horst Lichter damals zu seiner Bodybuilder-Vergangenheit. Sieben Mal die Woche habe er trainiert, ist sogar nach seiner Arbeit im Schichtdienst als Fabrikarbeiter noch zu den Gewichten gerannt.

Fans von „Bares für Rares“ können sich Horst Lichter in dieser Rolle wohl kaum noch vorstellen, wie die ungläubigen Kommentare unter dem Instagram-Beitrag beweisen. „Das ist doch nicht wahr, oder?“, fragt einer. Ein anderer hat direkt die passenden Spitznamen für den TV-Star parat: „Horst Lichter alias Horst ‚the Lighter‘ oder Horst ‚The Horse'“.