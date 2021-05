„Bares für Rares“: Bei dieser Rarität staunt sogar der Experte – „So besonders“

Wer kennt es nicht: Man will etwas unbedingt haben, kauft es – doch nach einer Zeit verliert man das Interesse. Auch bei „Bares für Rares“ landet am Dienstag ein Stück, bei dem es dem Verkäufer so erging.

Oliver Gattung ist ins Pulheimer Walzwerk gekommen, weil er seinen Fund nicht mehr gebrauchen kann. Bei „Bares für Rares“ will er von Experte Colmar Schulte-Goltz mehr erfahren. Der Kunsthistoriker ist von Anfang an begeistert von dem Sattel. „Sie haben einen wirklich außergewöhnlichen Sattel mitgebracht“, erklärt der Bochumer. „Es ist ein wirklich interessantes Stück.“

„Bares für Rares“ (ZDF): Details sorgen für Besonderheit

Der Sattel weiche in vielen Punkten davon ab, wie man sich einen solchen normalerweise vorstellt. Bei einem iberischen Sattel, wie ihn der 59-Jährige dabei hat, sind die geschmückten Details von Besonderheit.

Foto: Screenshot ZDF

Für ein Pferd ist er aber nicht mehr bestimmt, sondern ist rein dekorativ, weiß der Experte. „Er ist gut konserviert, aber zum Reiten wird er nicht mehr taugen.“ 1844 wurde der Sattel gefertigt.

Colmar Schulte-Golz zeigt sich beeindruckt von dem Stück. „Wir haben eine sehr schöne und außergewöhnliche Form“, sagt er. „Ich persönlich kenne kein Vergleichsstück dazu.“ Eine echte Rarität also!

Dieser iberische Sattel soll bei Bares für Rares verkauft werden. Foto: ZDF

„Bares für Rares“: Experte ganz begeistert

Oliver Gattung hätte gerne den Einkaufspreis in Höhe von 150 Euro zurück. Als der Galerist ihm den wahren Expertenpreis nennt, macht er große Augen. Ganze 450 bis 500 Euro kann der Wahl-Kölner dafür bekommen – dreimal so viel wie erwartet. Colmar Schulte-Goltz rechtfertigt seine Schätzung: „Ja! So besonders, kein Vergleich!“

Doch ist der Preis realistisch? Nicht ganz. Händler Daniel bietet nur 250 Euro, das Höchstgebot. Oliver Gattung nimmt trotzdem an und ist zufrieden. Genau so soll es doch sein! (cs)

„Bares für Rares“ läuft montags bis freitags um 15.05 Uhr im ZDF. Ganze Folgen gibt es auch in der Mediathek.