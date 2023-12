„Bares für Rares“: Sensation im ZDF! Diese Teller sind 39.000 Euro wert

Was für ein Hammer bei „Bares für Rares“! In der Spezial-Sendung am Mittwochabend (20. Dezember) gibt es eine kleine Sensation. Und alles wegen zwei Tellern. Denn die sind weitaus mehr wert, als gedacht.

Als die Verkäufer die Mega-Expertise hören, fallen sie aus allen Wolken. Und auch die „Bares für Rares“-Zuschauer dürften Schnappatmung bekommen.

„Bares für Rares“: Sensation im ZDF

Als das Mutter-Tochter-Gespann Annette und Daniela sich Horst Lichter auf Schloss Drachenburg vorstellen, ahnen sie noch nicht, was sie für Schätze dabei haben: Zwei Dessert-Teller, die äußerst selten sind. Diese sind Erbstücke, lagen lange Zeit im Schrank.

Annette und Daniela erhoffen sich rund 80 Euro für das Porzellan. Doch weit gefehlt! „Bares für Rares“-Expertin Bianca Berding sorgt für einen Ausnahmezustand in der TV-Sendung. „Diese Teller sind extrem selten im Kunsthandel zu finden“, erläutert sie vor dem ZDF-Publikum und verrät, was sie als Wert schätzt: Zusammen 39.000 Euro. Wahnsinn!

„Bares für Rares“: Das Porzellan ist ein Vermögen wert. Foto: Screenshot ZDF

Kein Wunder, dass Mutter und Tochter fast vom Glauben abfallen, als sie den Preis hören. Es fließen Tränen, und das sogar bei Moderator Horst Lichter.

Das Geschirr wurde damals an König Karl den X. überreicht, die Herstellung der Teller dauerte ganze acht Jahre.

Mehr News:

Das Startgebot der Händler liegt bei 20.000 Euro. Doch dabei bleibt es nicht. Im Gegenteil! Am Ende werden Annette und Daniela von Fabian Kahl 36.000 Euro geboten. „Dann ist jetzt die Frage, darf ich Ihnen das wertvollste Porzellan, das ich jemals gesehen habe, abkaufen?“, fragt dieser die Frauen. Das darf er! „Sehr gerne“, stimmen die beiden einstimmig ein.

Damit ist Weihnachten für die „Bares für Rares“-Kandidatinnen wohl mehr als gerettet!