„Bares für Rares“-Star Horst Lichter nimmt Angebot an – neue Rolle in DIESER beliebten ZDF-Kultreihe

Horst Lichter hat schon diverse Rollen in seiner TV-Karriere beim ZDF übernommen. Angefangen als Fernsehkoch, moderiert er inzwischen seit einigen Jahren die Trödelshow „Bares für Rares“. Nun wird es offenbar wieder Zeit für eine neue Herausforderung.

Denn das ZDF hat dem Moderator ein Angebot gemacht, das er offenbar nicht ausschlagen konnte. Schon bald versucht sich Horst Lichter als Schauspieler. Er bekommt in einer ganz besonderen Kultreihe eine kleine Gastrolle.

„Bares für Rares“-Star Horst Lichter bekommt neue Rolle

Und zwar feiert die beliebte Filmreihe „Rosamunde Pilcher“ in diesem Jahr ihr 30. Jubiläum. Liebe, Intrigen und Drama vor der atemberaubenden Kulisse Cornwalls verzaubern seit Jahrzehnten das Publikum. Als kleines Highlight bekommt Horst Lichter deshalb eine Gastrolle als Butler. Für Horst Lichter geht mit dem ZDF-Angebot wohl ein wahrer Traum in Erfüllung, denn der 61-Jährige ist nach eigener Aussage ein „Pilcher-Extrem-Fan“.

Bares für Rares-Star Horst Lichter als Butler in „Rosamunde Pilcher: Schlagzeile Liebe“. Foto: ZDF und Jon Ailes

Vier neue Filme werden pünktlich zum Jubiläum ausgestrahlt und der Moderator von „Bares für Rares“ soll direkt in dem ersten Teil „Schlagzeile Liebe“ seinen Auftritt haben. Am 24. September läuft der Film um 20.15 Uhr im ZDF. In der Mediathek kann der Film bereits eine Woche vorher gesehen werden.

DARUM geht es bei „Schlagzeile Liebe“

Im Mittelpunkt von „Schlagzeile Liebe“ steht die selbstständige Gärtnerin Laura Seal (Nicola-Rabea Langrzik), die Bürgermeisterin in ihrem Heimatort im südenglischen Cornwall wird. Ihr Vater Francis Seal (Eckhard Preuß) hatte dieses Amt vorher inne, doch er stirbt an einem Herzinfarkt.

Sie wird zur erfolgreichen, aber auch umstrittenen Politikerin und trifft schließlich auf den Journalisten Robert „Bob“ Spencer (Garry Fischmann), der die Stelle des Chefredakteurs der Lokalzeitung in Lauras Heimatort annimmt. Und wie es bei Rosamunde Pilcher üblich ist, knistert und kracht es zwischen den beiden gleichermaßen. Mit ihm begibt sie sich auf eine Achterbahnfahrt der Emotionen. Inwiefern Horst Lichter eine Rolle spielt und wie oft er als Butler auftritt, ist derzeit noch nicht bekannt.