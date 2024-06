„Bares für Rares“: Seltenes Objekt bringt Händler zum Grübeln – „Geht in die Geschichte ein“

Bereits seit dem Jahr 2013 führt Horst Lichter durch die ZDF-Sendung „Bares für Rares“, in der Teilnehmer ihre antiken Schätze an fachkundige Händler verkaufen. In dem Nachmittagsprogramm kommen Trödelfans voll und ganz auf ihre Kosten.

In der Folge von Samstag (1. Juni) wird ein seltenes Objekt zu den Händler gebracht, das zu Beginn für eine Menge Verwirrung sorgt.

„Bares für Rares“: Verwirrung auf allen Seiten

Dennis Ulber und Eckhard Drozdz wollen in der aktuellen Ausgabe von „Bares für Rares“ einen Leuchtstab an den Mann bringen. Doch als Horst Lichter das gute Stück erblickt, fragt er verwundert: „Ach, was ist das denn?“ Als Dennis und sein Stiefvater Eckhard dann das Fernsehstudio betreten, klärt Experte Sven Deutschmanek auf. Es handele sich um einen Leuchtstab der Marke Temde, der in den 70er-Jahren gefertigt wurde.

Vermutlich wurde der Leuchtstab mit Glühbirne als Werbegeschenk in Umlauf gebracht. Deutschmanek schätzt den Wert auf 50 bis 80 Euro. Für diesen Preis würden Dennis und Eckhard das Objekt auch weggegeben, Dennis bekräftigt: „Was soll man denn mit so einem Lichtschwert?“

Hallo! Ich benutze WhatsApp. Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy.

Als die „Bares für Rares“-Händler den Leuchtstab betrachten, kommt zunächst Verwirrung auf. Markus Wildhagen bekundet: „Ich hab das noch nie gesehen! Es ist echt skurril“ und Fabian Kahl vermutet: „Es ist vielleicht ein ganz frühes Lichtschwert.“ Dennis und Eckhard klären die verwunderten Händler über die Herkunft des Objektes auf. Der Höchstpreis wird von Händler Wolfang Pauritsch geboten und liegt bei 50 Euro.

Dennis und Eckhard geben sich damit jedoch nicht zufrieden und bringen Pauritsch dazu, 70 Euro für den Leuchtstab zu bezahlen. Der Händler zeigt sich begeistert und sagt: „Ich hab schon viel gekauft in dieser Sendung, aber das geht in die Geschichte ein. Die besten Geschäfte in dieser Sendung habe ich mit Dingen gemacht, die ich noch nie gesehen habe und von denen ich keine Ahnung hatte. Das fällt in diese Kategorie.“

Auch die „Bares für Rares“-Teilnehmer Dennis und Eckhard freuen sich über die Summe und verlassen das Fernsehstudio frohen Mutes.