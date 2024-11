Horst Lichter plaudert Familiengeheimnis aus: „Die kriegen alles, was sie wollen“

Wer hätte gedacht, dass TV-Koch Horst Lichter nicht nur bei „Bares für Rares“, sondern auch als Großvater für ordentlich Wirbel sorgt? Im Plausch mit Barbara Schöneberger ließ er die Bombe platzen: Sein Leben als Opa ist alles andere als langweilig!

„Wenn wir eine Familienfeier machen, dann ist auch was los“, verrät Lichter im Podcast „Mit den Waffeln einer Frau.“ Kein Wunder, denn mit acht Enkelkindern wird jede Familienfeier zur Party des Jahres. „Da ist Stimmung in der Hütte“, lacht er. Vor allem, wenn der „verrückte Opa“ wieder seine Schoten reißt. Regeln? Fehlanzeige! Bei Opa Lichter gibt’s alles, was das Herz begehrt!

Horst Lichter privat

„Ich möchte, dass sie mich toll finden und die kriegen von mir eigentlich alles, was sie wollen. Die müssen das nur sagen. Wenn die ein Pferd wollen, kriegen die ein Pferd. Mama und Papa müssen sie ja auch drum kümmern, nicht ich“, zwinkert er. Eine seiner Lieblingsgeschichten? Ein Tag mit den Enkelinnen auf dem Trecker. „Mein Sohn hat drei Mädels, neun, sechs und drei Jahre alt“, erzählt Lichter begeistert.

„Dann habe ich die alle drei auf den Trecker gepackt (…) Alle drei durften selber fahren, selbst die Dreijährige war dann am Lenken und hatte Spaß und dann saßen die anderen zwei hinten“, schwärmt er. Und der Ausflug endete stilecht auf dem Pferdehof, wo alle Mädels selbst die Zügel in die Hand nahmen. Ein Spaß für die Familie! Doch nicht nur als Opa ist Lichter ein Unikat. Sein Privatleben gleicht einem spannenden Roman.

Drei Kinder brachte er mit seiner ersten Frau zur Welt, tragischerweise verstarb eines davon im Säuglingsalter. Eine weitere Tochter stammt aus einer anderen Beziehung. Seine große Liebe fand er schließlich in seiner dritten Ehe mit Nada, die zuvor mit einem engen Freund Lichters verheiratet war, bis dieser an Krebs starb. „Wir hatten einen Blick für das Leid des anderen“, so Lichter vor einigen Jahren der Zeitschrift „Das Neue“.