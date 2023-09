„Bares für Rares“: Zoff im ZDF! Horst Lichter legt sich mit Experten an

Nicht selten kommen „Bares für Rares“-Moderator Horst Lichter in der ZDF-Show Objekte vor die Nase, die er selbst gerne haben möchte. So auch bei einem Werbeschild der Firma „Fiat“, das am Freitag (29. September) im Händlerraum stand.

„Ui, das ist aber schön“, entfährt es Lichter, als er das Schild entdeckt. Unschön ist allerdings die Diskussion, in die der Moderator am Ende der Szene mit Experte Sven Deutschmanek gerät.

„Bares für Rares“: Experte fährt Horst Lichter an

Auto-Liebhaber Jens hat das Fiat-Schild für seine eigene Sammlung auf einer Oldtimer-Messe gekauft, möchte es nun allerdings los werden. Laut Experte Sven Deutschmanek stammt das Objekt aus Ende der 50er-Jahre – auch wenn es ein paar Roststellen hat, ist der Bereich um das Logo selbst noch erhalten.

Dementsprechend möchte Jens das Schild auch nicht für „unter 500 Euro weggeben“ – und erhält dafür Zustimmung von dem Experten. Er veranschlagt 700 bis 900 Euro. Nur Horst Lichter ist nicht ganz so positiv, fragt an Sven gewandt: „Weißt du, was schade ist? Dass wir da jetzt keine Liebhaber von alten Autos sitzen haben…“

Doch der Experte widerspricht sofort vehement, herrscht den Moderator schon fast an: „Das weißt du doch gar nicht! Vielleicht ist jetzt gerade einer mit dabei, der so eine Leidenschaft gerade in dem Moment für sich entdeckt hat.“ Daraufhin wird Horst Lichter ebenfalls ungehalten, drückt Jens mit folgenden Worten die Händlerkarte in die Hand: „So, wir machen das jetzt, ich hab mit ihm noch was zu klären.“

„Bares für Rares“: Diskussion eskaliert

Sobald der Verkäufer aus dem Bild ist, gehen Horst Lichter und Experte Sven aufeinander los. „Was hast du denn heute morgen schon wieder?“, fragt der Moderator, während Deutschmanek ihm ins Wort fällt. „Du kannst doch die Leute nicht so… du kannst doch nicht sagen ‚Ja, ich weiß nicht, ob da heute einer dabei ist’…“

Weiter kommt der Experte nicht, denn Horst Lichter stürmt bereits aus dem Raum. Es ist nicht ganz klar, ob die Männer einfach ein Wortgefecht ausgetauscht haben oder tatsächlich etwas wütend aufeinander sind. „Bares für Rares“-Verkäufer Sven dürfte das egal sein – nachdem mehrere Händler um das Fiat-Schild geboten haben, geht es für 750 Euro an Christian Vechtel.