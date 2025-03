„Bares für Rares“: Frauen wollen Ekel-Objekt loswerden – dann müssen sie die Show verlassen

TV-Star Horst lichter hat in seiner Karriere als Moderator bei „Bares für Rares“ schon so einiges an Raritäten gesehen. Doch das Schwestern-Paar Jutta und Anke hat wahrlich eines der skurrilsten Dinge im Pulheimer Walzwerk dabei.

So skurril, dass „Bares für Rares“-Star Horst Lichter mitten in der ZDF-Sendung kurzen Prozess macht und abbricht. Doch was haben die Schwestern bloß dabei, das so für Furore sorgt?

„Bares für Rares“: Ekel-Objekt in Show

Es ist ein persönlicher Gegenstand, den Jutta aus Köln und Anke aus Hamburg mit in die Trödelshow bringen – ein Erbstück ihrer Großmutter.

Dabei handelt es sich um eine Brosche mit einem Bild ihrer Oma darauf. „Das Schmuckstück hat mich am Anfang schon ganz verwirrt“, muss sich Horst Lichter beim Betrachten des Schmuckstücks erst einmal eingestehen. Die Schwestern pflichten ihm bei: „Ja, das sind mal ganz besondere Diamanten!“

Wirkliche Diamanten zieren allerdings nicht die Brosche, vielmehr etwas, was der eine oder andere, der das Stück sieht, eklig finden könnte. Warum?

Jutta und Anke klären bei „Bares für Rares“ auf: „Das ist die Brosche unserer Oma und das sind auch ihre Milchzähne. Das heißt, die Brosche ist gute Hundert Jahre alt.“ Ihre Großmutter wurde 1901 geboren und hat ihre alten Milchzähne offenbar durch einen Goldschmied in der Brosche verarbeitet bekommen. „Und das soll jetzt aus der Familie weg?“, fragt Horst Lichter die Frauen ungläubig. Soll es offenbar, und zwar im Auftrag ihrer Mutter.

Doch ganz so einfach ist das nicht. 150 Euro wollen die Schwestern für das gewöhnungsbedürftige Erbstück, Expertin Horz schätzt es auf 80 bis 100 Euro. Der Materialwert allerdings liegt laugt Expertin nur bei 5 Euro. Doch die Frauen sind optimistisch und wollen schauen, was im Händlerraum passiert. Bis dahin schaffen sie es aber nicht mehr, denn an dieser Stelle spricht Horst Lichter ein Machtwort. „So einfach ist das leider nicht!“

Denn: Ihre Mutter hat zuvor eine schriftliche Vollmacht formuliert, in der eine feste Summe von 150 Euro festgesetzt wurde. Das lässt „Bares für Rares“-Moderator nicht durchgehen und verweigert den Frauen den Zugang zum Händlerraum.

Aber mal ehrlich: Welcher der ZDF-Händler hätte auch echte Milchzähne gekauft?!