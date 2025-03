Horst Lichter: „Bares für Rares“-Star rührt mit bewegender Beichte – „Ich kam damit nicht zurecht“

Horst Lichter (65) überrascht seine Fans mit einer schockierenden Enthüllung. Der „Bares für Rares“-Liebling, bekannt für seine Liebe zu Antiquitäten, hat eine düstere Vergangenheit: Er war süchtig nach Bodybuilding!

In der Sat.1-Talkshow „Dinner Party“ legt Lichter eine bewegende Beichte ab. „Dick sein war für mich nicht schön. Ich kam damit nicht zurecht,“ gesteht er offen. Nach einem Unfall in seiner Jugend, der ihn lange ans Krankenhausbett fesselte, nahm er stark zu. Ein Zustand, den er nicht ertragen konnte.

Horst Lichter: „Bares für Rares“-Star packt aus

Horst beschreibt, wie er von der Muskelsucht gepackt wurde. Dabei habe er seine meine Ernährung und seinen Alltag komplett auf Muskelaufbau ausgerichtet. „Ich bin morgens vor der Spätschicht ins Fitnessstudio gegangen. Nachts nach dem Kino nochmal“, erinnert sich Lichter. Ein kräftezehrender Teufelskreis, der ihn körperlich und mental an seine Grenzen brachte.

„Ich hab eine Zeitlang ziemlich krankhaft trainiert,“ gibt der Fernsehstar zu. Eine Besessenheit, die ihn die Freude am Leben kostete. Doch Lichter schaffte den Absprung. Heute geht er viel achtsamer mit seinem Körper um. Mit seiner Frau Nada führt er ein glückliches, bodenständiges Leben in der Eifel. Doch die Erinnerungen an die schwere Zeit lassen ihn nicht los. „Das sitzt tief,“ verrät er.

Die Muskelsucht hat er überwunden, die Liebe zu Antiquitäten ist geblieben.

