„Bares für Rares“: 86-jährige Kandidatin von Händlern abgewatscht! „Ist mir zu viel Arbeit“

Vor älteren Menschen soll man bekanntlich Respekt zeigen und ihnen zuvorkommend gegenübertreten. Das bedeutet allerdings nicht, dass sie nur aufgrund ihres reifen Alters alles geschenkt bekommen. In der ZDF-Trödelshow „Bares für Rares“ müssen sie sich beispielsweise genauso durchschlagen wie alle anderen.

Die 86-jährige Seniorin Wally hat ein edles Besteck-Set aus London im Gepäck – und das lässt sich die ehemalige Geschäftsinhaberin auch einiges kosten. Als die „Bares für Rares“-Händler ihren Wunschpreis hören, machen sie dicht. Der Deal droht zu scheitern.

„Bares für Rares“: Seniorin trennt sich von teurem Besteck – es ist über 110 Jahre alt

Wallys Rarität hat einen weiten Weg hinter sich: Die 86-Jährige möchte ein Obstbesteck aus 925er Silber verkaufen, das ihr Ehemann ihr vor vielen Jahren in London gekauft hat. Das Besteck im edlen Schmuckkasten stammt aus einer 1775 in Sheffield gegründeten Silberwerkstatt. „‚Mappin & Webb‘ ist die Adresse in London schlechthin. So wie Tiffany in New York. Hofjuwelier des Königshauses und die erste Adresse für feines Silber“, merkt „Bares für Rares“-Expertin Dr. Heide Rezepa-Zabel an. Den Wert des Sets, von dem leider eine Gabel fehlt und eine andere beschädigt ist, schätzt sie auf bis zu 400 Euro.

Da strahlt Wally bis über beide Ohren. Von dem Gewinn möchte sich die Dame aus Arnsberg (NRW) einen Urlaub mit ihrer Freundin gönnen. Doch ob sie so viel Geld auch von den „Bares für Rares“-Händlern ausgezahlt bekommt, ist noch fraglich.

Dieses hochwertige Obstbesteck stammt aus London. Foto: Screenshot ZDF

„Bares für Rares“-Händler weisen 86-Jährige in die Schranken

Zunächst geht es steil bergauf beim Bietergefecht, doch bei 280 Euro stagnieren die „Bares für Rares“-Stars plötzlich. Für diesen Preis möchte Wally aber nicht verkaufen. Wolfgang Pauritsch probiert es mit 290 Euro, doch die Verkäuferin bleibt standhaft. Als Christian Vechtel 300 Euro bietet, stellt Wally klar, dass das Set laut der Expertise bei 350 bis 400 Euro liege. Da werden die Händler deutlich. „Wir müssen auch eine Gabel reparieren und eine erst finden und dazu bauen“, erklärt Wolfgang ihr.

„Deswegen: Ich gehe nicht über 300 Euro“, so Julian Schmitz-Avila. Auch Christian lehnt ab. Wolfgang gibt offen zu: „Das ist mir zu viel Arbeit.“ Und Friedrich Häusser sowie Lisa Nüdling stimmen ihren „Bares für Rares“-Kollegen zu. Muss Wally nun etwa die Verhandlung abbrechen? Als letztes Angebot bekommt sie erneut 300 Euro von Christian – und willigt ein.

„Bares für Rares“ wird in der Regel montags bis freitags ab 15.05 Uhr im ZDF ausgestrahlt. Neue Folgen gibt es sogar schon vorab in der ZDF-Mediathek zu sehen.