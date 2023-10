„Bares für Rares“: Änderung in ZDF-Show? Zuschauer bemerken es sofort

Solch einen Anblick gibt es für die Fans von „Bares für Rares“ wohl nur selten!

Eigentlich werden die Zuschauer der ZDF-Trödelshow in den Händlerraum mitgenommen, um die Verkaufsgespräche zwischen den potenziellen Verkäufern und den Händlern zu sehen. Ein spannender Part bei „Bares für Rares“, geht es hierbei doch darum, die mitgebrachten Raritäten den Antiquitäten-Profis zu überlassen und dafür viel Geld herauszuschlagen.

Jetzt bekommen die Fans des Formats aber mal ganz andere Einblicke. Einige von ihnen vermuten auch gleich, dass sich in der Show etwas geändert hat.

„Bares für Rares“: DAS bekommen Zuschauer nie zu sehen

So sieht es also aus, wenn bei „Bares für Rares“ Drehpausen eingelegt werden und die Händler sich auf die bevorstehenden Szenen vorbereiten. In einem Instagram-Beitrag der Sendung sieht man die Händler Esther, Sarah, Elisabeth und Daniel an ihren Handys – völlig vertieft in das, was auf dem Bildschirm ihrer Smartphones zu sehen ist.

Das Interessante: Die Perspektive ist für die Zuschauer diesmal eine völlig andere als vor dem TV-Bildschirm. So ist das Foto hinter dem Pult der ZDF-Händler aufgenommen. Im Hintergrund sieht man die Kameras, die sonst auf die Händler gerichtet sind und von denen aus die Zuschauer ins Studio blicken.

Zum Instagram-Foto schreibt das Team von „Bares für Rares“: „Liebe Grüße direkt vom Set von Bares für Rares! Hier sind unsere Händler, alle vertieft in ihren Handys, auf der Suche nach neuen Schätzen und spannenden Informationen.“ Ein Fan ist auch gleich begeistert von dem Bild, das sich ihm bietet, und kommentiert: „Danke – toller Blick mal in das Studio“.

„Bares für Rares“: Änderung in ZDF-Show?

Was einigen anderen aber direkt auffällt: Die Einzeltheken der Händler weichen auf besagtem Foto einem großen Pult, an dem die Show-Käufer sich gemeinsam versammeln. „Keine Einzelplätze mehr??? Wird auch Zeit“, schreibt deshalb jemand. Ein anderer Zuschauer: „Dachte ich mir auch. War zwar mal sinnvoll, aber mit einer gemeinsamen Theke hat es mehr Charme.“

Für Fotoshootings mit den Händlern wurde die lange Theke bereits zum Einsatz gebracht. Ob es sich hierbei also um eine dauerhafte Änderung handelt oder ob sie auch wieder für ein Shooting genutzt wurde, ist nicht bekannt. Spätestens bei der Ausstrahlung im TV wissen die Zuschauer aber mehr.