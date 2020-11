„Bares für Rares“: Mann bietet Bronze-Figur an – dann wird ihm seine Ehrlichkeit zum Verhängnis

Ehrlich währt am längsten. Das dachte sich am Montag wohl auch „Bares für Rares“-Kandidat Detlef Brandt aus Stendal.

Der 72-jährige Diplom-Bauingenieur war mit einer Bronze zu „Bares für Rares“ gekommen. Wollte sie dort an die Händler bringen. Doch leider war die Figur eines Löwenpaares nicht von allerhöchster Qualität.

„Bares für Rares“: Löwenpaar mit leichten Beschädigungen steht zum Verkauf

Und das hatte Experte Colmar Schulte-Goltz auch schnell herausgefunden. So war die Bronze des Künstlers C.Höland leicht beschädigt. „Unter anderem haben wir an der Sockel-Partie zwei richtige Ausbrüche. Das sieht man auf dem ersten Blick. Und am Schweif des Löwen sieht man, dass leider sehr deutlich herausgucken. Diese Beschädigung ist so ein bisschen erhaben. Da ist Zinnlot drin, das ist eine alte Geschichte. Man hat die mit Zinnlot etwas aufgefüllt“, erklärt der Experte.

Ein Manko, das dem Verkäufer noch zum Verhängnis werden sollte. Und doch, trotz der Beschädigungen schätzt Schulte-Goltz den Wert des Löwenpaares auf 600 bis 700 Euro.

„Bares für Rares“-Händlerin erkennt Makel

Bei den Händlern ging es dann auch direkt gut los, schnell stiegen die Gebote auf 340 Euro. Doch dann folgte die verhängnisvolle Frage von Elke Velten-Tönnies. „Der Schwanz, war der mal abgebrochen“, fragte sie.

Diplom-Bauingenieur Detlef Brandt verkauft seine Löwen-Bronze. Foto: Screenshot ZDF

Und hier zeigte sich der Charakter des Diplom-Bauingenieurs. Ehrlich gab er zu, dass der Schwanz gelötet worden sei. „Es ist zu sehen, dass ein Riss drin ist, der ist aber verschlossen“, erklärt Brandt. Ein Punkt, der einige Händler abschreckte. So stiegen auch die Gebote nicht in die Höhe des Schätzpreises. Lediglich 450 Euro war Fabian Kahl noch bereit zu zahlen.

Ein Preis, der okay für den Verkäufer war. So ging das leicht beschädigte Löwen-Paar an Fabian Kahl.

Man sieht also, schon ein winziges Detail kann den Wert des Verkaufsobjektes in die Höhe schießen oder die Tiefe krachen lassen. Das erfuhr auch DIESER Kandidat am eigenen Leib.