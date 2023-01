„Bares für Rares“-Händlerin verbittert – „Hat mich wirklich echt geärgert“

Besondere Sammlerstücke, einzigartige Raritäten – in der ZDF Trödelshow „Bares für Rares“ ist alles dabei, was das Trödelherz begehrt. Und manchmal wird es nicht nur für die Verkäufer der Sendung richtig emotional, wenn sie ihre Mitbringsel plötzlich abgeben, auch für die Händler kann es schon mal ein besonderer Augenblick werden.

So geschehen bei „Bares für Rares“-Händlerin Elke Velten-Tönnies.

„Bares für Rares“: Händlerin total verbittert – bis DAS passiert

Die Juwelierin und Galeristin ist bereits seit 2016 – um genau zu sein seit der sechsten Staffel – bei „Bares für Rares“ dabei. In den vergangenen Jahren konnte die 70-Jährige folglich einige Erfahrungen in der ZDF-Show sammeln. Eine davon war ihr absolutes Highlight.

Auf Instagram verrät die TV-Händlerin nun, was ihre schönste Erinnerung beim Ankauf gewesen sei. Elke: „Mein schönster und emotionalster Ankauf war eine Bronzefigur von dem Künstler Villanis. Ich besaß mal so einen Gegenstand, hab ihn leider verkauft. Und das hat mich all die Jahre wirklich echt geärgert, weil ich die so schön fand“, erzählt die Schmuckexpertin in einem Video.

Und weiter: „Und hier spazierte ein Herr rein, der so eine Figur anbot. Ich habe direkt gequietscht vor Freude und habe keinen mehr zu Wort kommen lassen.“

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Für die „Bares für Rares“-Händlerin hat sich der Job in der Show also mehr als gelohnt. Die Frage ist jetzt nur, wie viel Geld Elke Velten-Tönnies dem ZDF-Verkäufer am Ende für ihr Lieblings-Produkt gezahlt hat…

Mehr News dazu:

Für eine Verkäuferin lief es in der Sendung dagegen alles andere als gut im Händlerraum. Denn so begehrt die Bronzefigur für Elke auch einst gewesen sein mag, so unbeliebt war offenbar das Mitbringsel dieser Kandidatin. Und das bei der hohen Expertise! Hier erfährst du mehr >>>