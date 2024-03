„Bares für Rares“: Elke macht Schmuck-Schnäppchen – kurz darauf geht der Preis durch die Decke

Günstig kaufen und teuer verkaufen. So in etwa wird wohl die Maxime eines jeden „Bares für Rares“-Händlers aussehen. Logisch: Schließlich sind Julian Schmitz-Avila, Wolfgang Pauritsch, Elke Velten-Tönnies und Co. keine Schauspieler, sondern echte Händler mit echten Unternehmen. Doch wie genau funktioniert das eigentlich?

Kommen die, bei „Bares für Rares“ eingekauften Waren einfach so in die Auslage des eigenen Ladenlokals, oder wird noch etwas daran gemacht? Dieses Rätsel wird stets am Wochenende bei den „Bares für Rares“-Händlerstücken geklärt. Dieses Mal dabei: Händlerin Elke und ein echtes Schmuck-Schnäppchen.

Aus eins mach drei bei „Bares für Rares“

So hatte die ZDF-Händlerin, die bereits seit 2016 ein fester Teil des „Bares für Rares“-Teams ist, eine alte Brosche günstig erworben. Auf bis zu 1.200 Euro hatte Schmuckexpertin Heide Rezepa-Zabel das Stück aus der Mitte des 18. Jahrhunderts in der Sendung geschätzt. Da jedoch das Interesse der anderen Händler in der Runde nicht allzu groß war, konnte Elke schon bei 700 Euro eine Einigung erzielen.

Dieser Schmuck sollte am Ende verkauft werden. Foto: Screenshot ZDF

Doch es sollte keine Brosche bleiben. „Ich möchte Ohrschmuck haben, ich möchte einen kleinen Kettenanhänger haben“, verriet die Schmuckhändlerin. Gesagt, getan. Helfen sollte dabei Goldschmied Alexander.

Der arbeitet die alte Brosche sorgfältig um. Keine leichte Aufgabe, doch nach ein paar Stunden waren die neuen (alten) Schmuckstücke bereits fertig. Und die Umarbeitung war durchaus gelungen. Auch finanziell.

„Toll, das gefällt mir richtig gut. Bezaubernd geworden“, strahlte Elke, und rechnete dann vor: „Bezahlt habe ich 700 Euro für das schöne Schmuckstück. Material ist ja kein großes angefallen, aber die Arbeit vom Alex wäre ungefähr mit 300 Euro zu bewerten. Und mein Verkaufspreis würde dann liegen bei etwa 1.400, 1.450 Euro für diese drei schönen Schmuckstücke.

Das ZDF zeigt die Ausgabe „Bares für Rares: Händlerstücke“ am Ostersonntag um 14.10 Uhr.