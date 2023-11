„Bares für Rares“-Kandidatin bleibt stur: „Ich war entsetzt“

Edler Schmuck ist immer etwas Besonderes. Ob Gold, Diamanten oder eine teure Uhr. Nur wenige Menschen sind in Besitz solcher Luxusgüter. Dementsprechend selten sind die ganz teuren Stücke auch bei „Bares für Rares“ anzutreffen. Doch manchmal kommen auch sie in die ZDF-Show.

So wie im Fall von Ingrid Schitthof und Eberhard Bank. Die beiden Freunde aus Niederwörresbach und Seibersbach kamen mit einem skulpturalen-dreidimensionalen Kunstwerk in die ZDF-Trödelsendung, wie es „Bares für Rares“-Expertin Wendela Horz so schön ausdrückte. Doch um was genau handelte es sich denn nun?

Riesige Barock-Perle bei „Bares für Rares“

Ingrid und ihr Freund hatten eine riesige Barockperle mit über 80 Diamanten mitgebracht. Von ihrem Mann habe sie diese bekommen, berichtet Ingrid. „Er wollte mir das zum 40. Geburtstag schenken, und ich war entsetzt“, sagte die „Bares für Rares“-Kandidatin offen. Fand sie das Schmuckstück doch gar nicht schön.

Diese Perle sollte 12.000 Euro bringen. Foto: Screenshot ZDF

Wendela zeigte sich weniger abgeschreckt. „Es ist wirklich eine sehr schöne Arbeit, da hat sich ein Goldschmied sehr viel Mühe gegeben“, so die Schmuckexpertin. So gebe es nicht nur die Perle und die Diamanten, in das Schmuckstück sei auch noch 750er-Weißgold eingearbeitet.

Uneinigkeit im Händlerraum

Doch was könnte das Schmuckstück wert sein? Und wie viel würde Ingrid wohl für das Geschenk ihres Mannes haben wollen? „Vor dem Tod meines Mannes sagte er, unter 17.500 gibt er es nicht her, obwohl es mein ist. Im Stillen habe ich dann gedacht, naja, ich gehe auch auf 15.000“, so die Verkäuferin. Ist das realistisch?

Nicht ganz. 10.000 bis 12.000 Euro sei ihre Schätzung, so Wendela Horz. Doch Ingrid würde es auch für den Preis verkaufen. Bei den Händlern jedoch lief es nicht so gut. Zwar stieg Lisa Nüdling mit 5.000 Euro ein. Die war jedoch deutlich zu niedrig für Ingrid Schitthof. 12.000 Euro wollte sie unbedingt haben. Doch da konnte Lisa nicht mitnehmen. Sie bot zwar noch 8.000 Euro für das edle Stück. Einig wurden sich die beiden Frauen jedoch nicht. Und so nahm Ingrid ihr Schmuckstück wieder mit nach Hause.