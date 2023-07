Es war ein Schock für die viele treuen Fans von „Bares für Rares“: Nach zehn Jahren verabschiedet sich Kunstexperte Albert Maier in den wohlverdienten Ruhestand. Ein ganzes Jahrzehnt verbrachte der 73-Jährige in der „Bares für Rares“-Familie. Wie viele Exponate in der Zeit durch seine Hände gegangen sind, das weiß wohl nicht mal Albert Maier selbst.

Doch wie geht es nach dem Abschied von Albert Maier weiter? Schließlich fehlt dem ZDF jetzt nicht nur ein Experte, sondern auch noch ein ganzes Leben voller Kunstexpertise. Wir haben beim ZDF nachgefragt.

„Bares für Rares“ nach dem Abschied von Albert Maier

„Unabhängig vom Abschied Albert Maiers bereichert seit Kurzem Patrick Lessmann das bestehende ‚Bares für Rares‘-Team als neuer Schmuck-Experte. Darüber hinaus sind das ZDF und die Produktionsfirma Warner Bros. natürlich immer auf der Suche nach neuen, spannenden Gesichtern für Bares für Rares“, heißt es vom Sender.

Patrick Lessmann ist seit Juni 2023 im Experten-Team der ZDF-Trödelsendung. Der Goldschmiedemeister führt in Büttgen (NRW) ein Juweliergeschäft, ist Experte für Schmuck, Gemmologie sowie Diamantgraduierung. Doch Lessmann hat auch noch eine andere Seite. So spielt der ZDF-Star in der Metal-Band Devilusion. Mal was ganz anderes also.

Fans und Freunde vermissen Albert Maier

Ob und wann ein Nachfolger von Albert Maier in Erscheinung treten wird, ist also unklar. Ganz zu ersetzen sein, wird der sympathische Ellwanger mit der markanten, roten Brille eh nicht. Das sah man auch daran, wie viele Wertschätzung ihm seine Kollegen und Fans zum Abschied entgegenbrachten.

„Du warst nicht nur ein Experte mit Liebe und Leidenschaft. Sondern auch ein Mensch, ein Freund, ein Vorbild“, hieß es beispielsweise von Moderator Horst Lichter. Und Sven Deutschmanek ergänzte: „Eine Ikone hört auf! Danke Albert – Du Urgestein.“ Traurig ob des Abschiedes waren auch die Zuschauer. „Einfach nur Gesundheit und noch viele, viele Jahre. Deine Stimme wird mir fehlen. Eine der beruhigendsten, schönsten Stimmfarben, die ich aus dem TV kenne. Du wirst fehlen, aber es sei dir mehr als gegönnt“, schrieb beispielsweise eine Zuschauerin bei Facebook.