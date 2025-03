„Bares für Rares“: Hitzige Diskussion im Händlerraum – „Der kommt gleich mit seinem Anwalt“

Sachen gibt’s, die gibt‘s gar nicht! In der Trödelshow „Bares für Rares“ haben Moderator Horst Lichter und die Händler schon so einiges an Raritäten und Kandidaten erlebt.

Doch als ein Teilnehmer plötzlich seinen Anwalt mit in die ZDF-Show bringt, staunt das „Bares für Rares“-Team nicht schlecht. Im Händlerraum geht es deshalb auch ordentlich zur Sache!

„Bares für Rares“: Hitzige Diskussion im Händlerraum

Auf dem Instagram-Account der Sendung ist ein Ausschnitt aus einer vergangenen Folge zu sehen. Darin ist ein Verkäufer gerade dabei, sein edles Besteck an den meistbietenden Händler abzugeben. Doch das Besteck wird fast schon zur Nebensache. Vielmehr sind die Augen auf seinen Begleiter gerichtet.

Für „Bares für Rares“-Händlerin Elke Velten-Tönnies ist klar: Das ist sein Vater. Doch von wegen!

Der 44-jährige Verkäufer verrät zunächst: „Er ist mein Nachbar.“ Sein Nachbar ist es auch, der das Besteck gefunden hat. „Ich habe alles in die Wege geleitet“, sagt der Nachbar stolz in die Runde und verdeutlicht damit, dass der 44-Jährige nur wegen ihm in der Show ist.

„Bares für Rares“: „Der kommt gleich mit seinem Anwalt“

Dann geht es um den eigentlichen Verkauf der Rarität. Erst werden 80 Euro geboten, schließlich geht der Preis immer weiter nach oben, bis er bei 400 Euro liegt. „Ich würde Ihnen freiwillig 400 anbieten“, erklärt Händler Wolfgang Pauritsch. „Was sagen denn die Herren zu 400 Euro?“ Der Nachbar ergreift schließlich das Wort und sagt bestimmend: „Unter 500 wollen wir es nicht abgeben.“

Plötzlich mischt sich Walter Lehnertz ein: Waldi: „Hör mal, ich dachte, du bist nur der Nachbar! Jetzt Finanzminister!“

Nachbar gut und schön, doch die Begleitung ist sogar noch mehr als nur der Nachbar des 44-Jährigen: „Das ist mein Anwalt.“ Walter ist baff: „Boah, so einen Nachbar hätte ich auch mal gerne.“

Und auch ein „Bares für Rares“-Fan hat seinen Spaß. Er kommentiert zu der Szene: „Cooler Verkäufer. Der kommt gleich mit seinem Anwalt.“

Am Ende schaffen es die Männer sogar noch, den Preis auf 500 Euro hochzudrücken. Ob der Kandidat das ohne seinen Anwalt auch geschafft hätte….?