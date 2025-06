Ring bei „Bares für Rares“: Wolfgang erkennt die Täuschung sofort

Ein Ring, der auffällt – ja, ein solches Stück brachte Industriekauffrau Elvira Unger in die „Bares für Rares“-Sendung, die das ZDF am Samstag (7. Juni 2025) ausstrahlte. Doch würde er den Händlern nicht nur auf- sondern auch gefallen?

Zunächst einmal schindete der „mächtige Ring“ aber ordentlich Eindruck bei „Bares für Rares“-Moderator Horst Lichter. Und auch ZDF-Experte Patrick Lessmann zeigte sich angetan vom protzigen Fingerschmuck.

Nicht ganz so alter Ring bei „Bares für Rares“

Handelte es sich bei dem Stück, das sich die 66-Jährige einst auf einem Antikmarkt in Frankfurt gegönnt hatte, doch um einen Ring, der nicht nur Gold-, sondern auch Silberelemente in sich vereinte. Dazu kam ein mächtiger Peridot-Stein in der Mitte. Doch warum Silber und Gold? Lessmann erklärte dies damit, dass Silber schneller anlaufe und dem Ring damit eine antike Optik verleihe.

Bedeutete im Umkehrschluss aber auch, die Uhr war nicht so alt, wie sie vortäuschte zu sein. Dennoch, die 1.000 Euro, die Elvira Unger einst bezahlte, waren nicht zu hoch angesetzt. Lessmann schätzte den Wert des Schmuckstückes immerhin auf 900 bis 1.100 Euro.

Händler sehen es sofort

Doch sahen das die Händler genauso? Nun ja, zunächst einmal bemerkten auch sie, dass der Ring deutlich jünger war, als er vorgab. „Ausschauen tut der Ring schon, als wenn er sehr alt wäre“, fachsimpelte Wolfgang Pauritsch, „aber ich glaube, der sieht älter aus, als er ist.“

Und damit hatte er ja auch durchaus recht. Entzückend fand er ihn dennoch, und so stiegen die Gebote schnell in Richtung 1.000-Euro-Marke. Doch damit sollte es das nicht gewesen sein. 1.250 Euro bot Elke Velten-Tönnies schlussendlich. Und bekam damit auch den Zuschlag.

Ein gutes Geschäft für beide Seiten. „Der ist wirklich einzigartig“, jubelte Elke. Und auch Elvira war mehr als zufrieden: „Ich bin begeistert, die Expertise wurde übertroffen. Die Händler waren fast alle interessiert. Einfach klasse.“