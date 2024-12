„Bares für Rares“: Die traurige Kunde kam am Tag nach Heiligabend

Es war das erste Mal überhaupt. Während die meisten Familien um den Weihnachtsbaum oder am Esstisch saßen, luden Horst Lichter und Co. zum „Bares für Rares“-Weihnachtsabend. Gemeinsam mit Händlern und Experten hatten der ZDF-Moderator und sein Team auf ein bewegtes „Bares für Rares“-Jahr zurückgeblickt, in persönlichen Weihnachtsritualen geschwelgt und das Ambiente des Schlosses Drachenburg genossen.

Ein schöner, besinnlicher „Bares für Rares“-Abend. Doch so recht erfolgreich war dieser traurigerweise nicht, wie am Tag nach der Ausstrahlung an Heiligabend in den Zahlen des Branchenmagazins „DWDL“ abzulesen war. Lediglich 1,47 Millionen Menschen schalteten im Gesamtpublikum ein, bescherten Horst Lichter und Co. damit einen Marktanteil von 9,7 Prozent zur Primetime.

Schlechte Kunde für „Bares für Rares“

Zum Vergleich: Die normalen Sendungen am Nachmittag verzeichnen regelmäßig Marktanteile von über zwanzig Prozent. Und auch die Konkurrenz von ARD und Sat.1 konnte sich gegen „Bares für Rares“ durchsetzen.

Während der ARD-Familienfilm „Abenteuer Weihnachten“ mit Maria Furtwängler 1,57 Millionen Menschen vor die TV-Geräte lockte (ein Marktanteil von 10,6 Prozent), konnte der Christmas-Klassiker „Kevin – allein zu Haus“ gar 1,73 Millionen Menschen zum Zuschauen animieren. Ein Marktanteil von 11,5 Prozent.

„Kevin – allein zu Haus“ sichert sich den Tagessieg

Und auch gegen die Konkurrenz aus dem Vorjahr konnten sich Lichter und Co. nicht durchsetzen. Schlager-Legende Carmen Nebel, die 2023 noch den Heiligabend-Sendeplatz innehatte, konnte damals rund 220.000 Menschen mehr vor die Geräte locken.

Bei den jungen Zuschauerinnen und Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren schaffte es „Bares für Rares“ dagegen nicht einmal unter die besten 25 Sendungen des Tages. Den Tagessieg beim jungen Publikum konnte sich dagegen Sat.1 sichern. 0,72 Millionen Menschen wollten „Kevin – allein zu Haus“ sehen. Ein starker Marktanteil von 22,8 Prozent für den Sender mit seinem Sitz in Unterföhring.