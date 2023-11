„Bares für Rares“-Star Waldi: „Es war eine harte Woche“

„Ich fange mal mit 80 Euro an.“ Na, klingelt’s? Walter Lehnertz ist bei allen „Bares für Rares“-Fans nur unter seinem Spitznamen „Waldi“ bekannt, der üblicherweise mit einem Gebot von 80 Euro in das Bieter-Gefecht einsteigt.

Der Antiquitätenhändler aus der Eifel fällt durch seine bodenständige und ehrliche Art auf, der so manchen Anbieter auch schon mal seine Meinung geigt. Überhöhte Preise kommen beim ihm nicht in die Tüte. Er verhandelt hart, aber gerecht.

„Bares für Rares“: Waldi von der Bildfläche verschwunden

Seine Fans haben ihn schon sehr vermisst, Waldi ist von allen „Bares für Rares“-Händlern bei weitem der Aktivste, was die sozialen Medien angeht. Auf seinen Accounts bei Facebook und Instagram versorgt er Fans regelmäßig mit Neuigkeiten aus seinem Alltag.

Doch der Trödel-Experte, der schon seit dem Sendestart 2013 bei „Bares für Rares“ im Händlerraum dabei ist, hat sich in den letzten Tagen rar gemacht auf den sozialen Medien. Woran lag das?

80-Euro-Waldi meldet sich zurück

Seine Erklärung ist simpel, aber einleuchtend: Er hat einfach „unfassbar viel zu tun“, erklärt er in seinem neuesten Video. Bald soll der 56-jährige Ehrenmitglied in einem Motorradclub werden, und bei einer Sendung im Südwestdeutschen Rundfunk (SWR3) durfte der „Bares für Rares“-Händler den Showmaster Hugo Egon Balder kennen lernen. Als er das berichtet, ist er stolz wie Bolle und strahlt über das ganze Gesicht, denn der Moderator der RTL2-Show „Genial daneben“ ist für ihn ein wahres Idol.

Doch das ist noch lange nicht alles. Bald wird 80-Euro-Waldi in einer Kochsendung zu sehen sein. Jetzt versteht er, warum der „Hotte“ – also Horst Lichter – so gerne kocht. Der wurde einem breitem Publikum zuerst durch die Kochshow „Lafer! Lichter! Lecker!“ bekannt. Ach, und auf eine Hochzeit war der Waldi ebenfalls eingeladen.

Der Antiquitäten-Experte ist also auch abseits vom Händlertisch ein gefragter Mann. Feilt Walter Lehnertz vielleicht an einer Karriere als Medienstar?