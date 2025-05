„Bares für Rares“-Gast platt: „Da muss ich aber jetzt schlucken“

So emotional bekommen die Zuschauer Horst Lichter (63) selten zu Gesicht! In der ZDF-Trödelshow „Bares für Rares“ wird es richtig spannend. Veronika Schulze bringt einen funkelnden Ring mit – und erlebt eine echte Sensation.

Die Mission des Tages: den Wert des Rings herausfinden. Expertin Heide Rezepa-Zabel (59) nimmt das Schmuckstück unter die Lupe. Und was sie entdeckt, haut alle um! Der Ring, der 20 Jahre im Safe schlummerte, entpuppt sich als wahres Juwel.

„Bares für Rares“: Ring sorgt für Mega-Überraschung

Erster Schock: Der kolumbianische Smaragd allein ist 1200 Euro wert! Lichter kann’s kaum fassen: „Reden wir von dem grünen?“ Doch es wird noch besser. Zwei Diamanten sind auch noch da! Rezepa-Zabel schätzt den Ring auf stolze 3.000 bis 3.500 Euro. Lichter ist baff: „Nein!“ Doch, doch, das ist die Wahrheit.

Foto: ZDF/Screenshot

„Da muss ich aber jetzt schlucken!“, so die Verkäuferin. Die Spannung steigt, als Veronika Schulze in den Verhandlungsraum tritt. Die Händler sind begeistert. Markus Wildhagen (58) erkennt sofort: „Königliches Kästchen!“ Doch die Box gehört nicht zum Ring. Egal, die Gebote purzeln nur so rein.

++ Auch für dich spannend: „Bares für Rares“-Expertin wird deutlich: „Ein Albtraum“ ++

David Suppes (36) startet mit 400 Euro. Schnell wird’s vierstellig. Doch Veronika weiß um den Wert. Elke Velten-Tönnies (72) bietet 2.000 Euro. Veronika: „Die Expertise liegt höher!“ Am Ende fordert sie 2.700 Euro – und bekommt sie!

Mehr Nachrichten haben wir für dich heute hier zusammengestellt:

Strahlend verlässt Veronika die Show: „Ich gehe sehr glücklich nach Hause. Ich habe nicht annähernd mit diesem Preis gerechnet.“ Auch Horst Lichter zeigte sich gerührt: „Das sind die Momente, die ‚Bares für Rares‘ krönen!“

Das ZDF zeigt eine neue Folge „Bares für Rares“ immer montags bis freitags ab 15.05 Uhr.