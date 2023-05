„Bares für Rares“: Leo Leo ist der neue Händler – irre, wofür er sein Geld ausgibt

Überraschung bei „Bares für Rares“! Am Dienstag (23. Mai) gibt es eine kleine Premiere bei dem ZDF-Format. Die Hauptrolle spielt dabei ein neues Gesicht, dass Moderator Horst Lichter gebührend empfängt.

„Heute möchte ich Ihnen ein neues Teammitglied vorstellen. Einen neuen Händler und zwar Leo Leo“, stellt der „Bares für Rares„-Star den Neuen unter den Händlern vor. Dann erklärt: „Leo Leo ist übrigens kein Sprachfehler, er heißt tatsächlich so.“ Dann kommt der Mann mit dem ungewöhnlichen Namen selbst zu Wort und verrät: „Leo ist einerseits mein Vorname und andererseits auch mein Nachname.“ Wobei er mit vollem Namen „Benjamin“ Leo Leo heißt.

Sind die Formalitäten erstmal geklärt, kann losgetrödelt werden. Wofür er sich dann aber gleich zu Beginn der Show interessiert, sorgt für Aufsehen.

„Bares für Rares“: Das ist der Neue

Im Oktober 2022 war es noch der Niederländer Jos van Katwijk, der das Team ergänzte. Jetzt ist es ein Berliner, der sich in Köln mittlerweile heimisch fühlt, der die Stammbesetzung ergänzt.

Ausreichend Expertise um einen guten Fang zu machen, hat er jedenfalls. Seit 2017 hat Leo Leo ein eigenes Geschäft in Köln. Hier verkauft er Vintage-Möbel jeglicher Couleur. Von Schränken über Sitzgelegenheiten zu Vasen oder antiken Schulrollkarten, Vintage-Fans dürften hier fündig werden. Kein Wunder also, dass er großes Interesse an dem antik wirkenden Sportgerät hat, das im Händlerraum platziert wird.

Leo Leo schließt ersten Kauf ab

Konkret handelt es sich dabei um ein LAWALU Sportgerät aus den 1980er Jahren, mit dem man sich, wenn auch wackelig und langsam fortbewegen kann. Während die anderen eher skeptisch dreinschauen, zeigt der Neue großes Interesse und schlägt am Ende sogar zu. Für satte 500 Euro hat er damit seinen ersten Show-Kauf getätig.

Wenn das mal kein außergewöhnlicher Deal ist! Als passionierter Flohmarktgänger sollte er skurrile Raritäten allerdings kennen. Jetzt muss er nur noch bei den Zuschauern gut ankommen. Horst Lichter jedenfalls ist ganz aus dem Häuschen und schwärmt: „Ich bin begeistert und ganz ehrlich, ich habe ihn jetzt schon ins Herz geschlossen.“

Das ZDF zeigt „Bares für Rares“ montags bis freitags ab 15.05 Uhr im TV und online in der Mediathek.