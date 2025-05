„Bares für Rares“-Händlerin kauft Goldschmuck: Nach der Sendung geht der Preis durch die Decke

„Für mich soll’s rote Rosen regnen!“ So sang es einst schon die unvergessene Hildegard Knef. Für „Bares für Rares“-Händlerin Lisa Nüdling können es gerne auch einmal goldene sein.

Ja, die Kunst- und Schmuck-Expertin aus Fulda hat einen erlesenen Geschmack. So war ihr schnell klar: Aus der goldenen Brosche in Form einer Rose, hergestellt etwa in den 1950er-Jahren, konnte man etwas machen. Und so ließ sich die „Bares für Rares„-Händlerin nicht von ihren Händlerkolleginnen und -Kollegen beirren, legte 630 Euro auf den Tisch und konnte damit den Zuschlag bekommen.

„Bares für Rares“: Goldene Brosche wird zum Kunstwerk

Fast ein Schnäppchen, berichtete Nüdling in der „Bares für Rares“-Sondersendung „Händlerstücke“ doch, dass sie auch noch etwas weiter gegangen wäre. Umso besser für die spätere Gewinnmarge. Doch ganz fertig war Lisa mit der goldenen Rose mit funkelndem Steinbesatz noch nicht. Das Schmuckstück sollte noch größer, noch prachtvoller werden.

Und wer konnte bei dem Plan besser helfen als Lisas Lieblings-Goldschmiedin Heike Füchtenhans. Die beiden Schmuck-Expertinnen hatten sich nämlich etwas ganz Besonderes überlegt. Die Brosche sollte in Szene gesetzt, ein kleines Kunstwerk quasi um sie herumgebaut werden. Und das alles im Stile des „Kleinen Prinzen“.

Dazu nutzte Füchtenhans einen Eisenträger, auf dem sie zunächst die selbstgebaute Figur des kleinen Prinzen anbrachte, später dann auch noch eine Halterung für die Brosche. Eine tolle Idee, war die Rosen-Brosche doch so in das Kunstwerk integriert, konnte aber dennoch abgenommen werden, bekäme seine Besitzerin Lust darauf, sie zu tragen.

Eine Idee, die sich für Lisa Nüdling durchaus auch finanziell auszahlen dürfte. „Ich habe 630 Euro für die schöne Brosche bezahlt, Frau Füchtenhans bekommt für Material und Arbeit 870 Euro, sodass wir bei 1.500 Euro Kosten wären. Und ich werde jetzt diese schöne Skulptur samt Brosche für nicht unter – ich denke – 2.300 Euro im Laden anbieten.“