„Bares für Rares“: Zettelchen geht für 1.200 Euro weg

Bei „Bares für Rares“ staunte Moderator Horst (63) Lichter nicht schlecht. Verkäuferin Mechthild brachte ein Autogramm der Rolling Stones mit – dachte sie zumindest.

Mechthild, die in den 60ern einen Schüleraustausch in Manchester machte, erzählte die Geschichte: Ihre Freundin sah die Stones in Heathrow und sicherte sich die Unterschriften. „Sie wusste, dass ich großer Rolling-Stones-Fan war und hat mir das Blatt mit den Unterschriften geschenkt“, erklärt sie stolz.

„Bares für Rares“: Überraschung bei den Rolling Stones!

Doch die Überraschung: Mechthild hatte die Namen der einzelnen Stones selbst unter die Unterschriften geschrieben, „Das ist aber noch nicht das größte Problem, obwohl das auch wertmindernd ist“, Expertin Annika Raßbach (44). Sie entdeckte, dass das Autogramm von Brian Jones (†27) fehlte.

Stattdessen fand sich „Love, Charlie“ von Charlie Watts (†80). Mechthild war platt, hatte sie doch 60 Jahre an ihre Rarität geglaubt. Trotzdem schätzte die Expertin den Wert auf 600 bis 1.000 Euro. Die Händler waren interessiert. Besonders Julian Schmitz-Avila (38) und Wolfgang Pauritsch (53) lieferten sich ein Bieterduell. Dabei erhöhte Letzterer noch einmal auf 900 Euro.

Schmitz-Avila musste zunächst schlucken, gab dann aber 1.000 Euro als vorerst letztes Gebot ab. Dann erzählte dieser von seinem Vater, einem riesigen Stones-Fan, der sich „Sympathy For The Devil“ auf seiner Beerdigung wünscht. Das überzeugte Pauritsch, auszusteigen. Am Ende ging das Zettelchen für stolze 1.200 Euro an Schmitz-Avila.

Das ZDF zeigt eine neue Folge „Bares für Rares“ immer montags bis freitags ab 15.05 Uhr. Alle Folgen sind auch in der Mediathek abrufbar.