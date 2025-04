„Bares für Rares – XXL“: Am Morgen danach wird es für Horst Lichter sichtbar

Frühlingserwachen der besonderen Art bei „Bares für Rares.“ In der Sonderfolge am Mittwoch, dem 9. April, begrüßte Moderator Horst Lichter die Gäste auf Schloss Drachenburg und staunte nicht schlecht, denn die Kandidaten kamen mit so einigen Schmuckstücken um die Ecke! Doch wie sah es bei den Zuschauern zu Hause aus? Konnten auch die vom Hocker gerissen werden?

Kurz nach dem Ende der Ausstrahlung erreicht Horst Lichter und seine Kollegen eine Nachricht.

Nach „Bares für Rares – XXL“ ist es offiziell

Und die bezieht sich auf die Quoten des Abends. Laut dem Portal „DWDL“ unterhielt „Bares für Rares“ insgesamt 3,91 Millionen Zuschauer und erzielte damit einen Marktanteil von 16,8 Prozent. Besonders beeindruckend: Bei den jungen Zuschauern war die Show ein echter Hit!

420.000 junge Menschen schauten zu, was zu einem Marktanteil von 9,3 Prozent führte und das ZDF sogar vor Stefan Raabs Show „Du gewinnst hier nicht die Million“ brachte. Doch das war noch nicht alles.

„Bares für Rares“: Expertisen lassen staunen

Auch zur späten Stunde konnte das ZDF weiter punkten. Das „heute journal“ und das „Auslandsjournal“ waren ebenfalls bei der jungen Zielgruppe erfolgreich und erreichten Marktanteile von 11,8 und 11,4 Prozent. Selbst die Champions-League-Highlights schafften es auf respektable 10 Prozent.

Die Sonderausgabe von „Bares für Rares“ hatte nicht nur hohe Quoten, sondern auch hohe Gebote zu bieten. Ein Diamantring wurde für beeindruckende 25.000 Euro verkauft, und Schauspieler August Wittgenstein („Das Boot“, „Ku’damm 56“) räumte ebenfalls ab: Für eine russische Kaufmannsfigur und einen Tatar zahlte ein Händler stolze 2.600 Euro. Doch Wittgenstein behielt das Geld nicht für sich: Er spendet den Betrag der DKMS, die im Kampf gegen Blutkrebs aktiv ist.

Und schon am Donnerstag, den 10. April, geht es weiter mit einer regulären Ausgabe des ZDF-Hits „Bares für Rares.“ Da dürfen wir gespannt sein, was noch alles auf den Tisch kommt!