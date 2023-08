„Bares für Rares“-Star Julian Schmitz-Avila: Debakel bei Dreh – Händler muss improvisieren

Tja so schnell kann‘s gehen, wenn Drehstress herrscht. Das musste jetzt auch „Bares für Rares“-Händler Julian Schmitz-Avila am eigenen Leibe spüren, als er sich auf den Weg zu einem Dreh nach Viersen in NRW machte.

Der ZDF-Star war offenbar so gestresst, dass er etwas Wichtiges zu Hause vergaß. Etwas, was vor der Kamera eigentlich unabdingbar ist. Doch zum Glück wusste sich der Trödelkenner zu helfen.

„Bares für Rares“-Star Julian Schmitz-Avila vergisst DAS bei Dreh

Julian Schmitz-Avila ist seit der sechsten Staffel 2015/16 Bestandteil des Händler-Teams bei „Bares für Rares“ – und hat auch abseits des ZDF-Jobs hier und da mal einen Dreh. So wie anscheinend jetzt in Viersen. In seiner Instagram-Story erzählt der 36-Jährige seinen Fans:

„So ihr Lieben, ihr wisst ja: Was man nicht im Kopf hat, hat man in den Beinen. Und gestern war ich beim Drehtag in Viersen. Und was habe ich vergessen? Mein ganzes Schminktäschchen.“ Ja genau, auch der „Bares für Rares“-Star wird Make-up-technisch für die Kamera noch schöner gemacht.

Und weil er anschließend auch noch zum nächsten Termin nach Koblenz musste, bestand das gleiche Schmink-Problem. In Koblenz wird ihm dann zum Glück geholfen – von netten Mitarbeiterinnen einer Parfümerie, die den „Bares für Rares“-Star schnell kameratauglich zurecht gemacht haben. „Ganz herzlichen Dank!“, so Julian, der sichtlich erleichtert ist. Wie er das Malheur jedoch in Viersen löste, hat er nicht verraten.

Wenn der Kunst- und Antiquitätenhändler mal nicht unterwegs ist, steht er für die Trödelshow in Köln im Händlerraum vor der Kamera – mit genügend Make-up im Gesicht, versteht sich. „Bares für Rares“ läuft immer montags bis freitags um 15 Uhr im ZDF.