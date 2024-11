„Bares für Rares“: Horst Lichter bricht sein Schweigen – Zuschauer in Sorge

Sie gehört zum Nachmittagsprogramm wie der Weihnachtsbaum zu Heiligabend: Die ZDF-Trödelshow „Bares für Rares“. Seit 2013 begeistern Moderator Horst Lichter und sein Expertenteam die Zuschauer mit der Einschätzung seltener Raritäten. Kein Wunder, dass die Sendung auch schon Preise bei der Goldenen Kamera oder beim Deutschen Fernsehpreis abräumen konnte.

Jetzt meldet sich „Bares für Rares“-Moderator Horst Lichter auf Social Media zu Wort. Das, was er zu sagen hat, erschreckt den einen oder anderen Zuschauer.

„Bares für Rares“: Moderator Horst Lichter bricht sein Schweigen

Den Instagram-Kanal der ZDF-Show nutzt das Social-Team eigentlich dafür, um Mitbringsel aus der Sendung noch mal zu zeigen oder lustige Anekdoten der Stars zu veröffentlichen. Jetzt aber wird Horst Lichter plötzlich ernst, als er zunächst schreibt: „Wenn du mich fragen würdest, wie ich Bares für Rares finde…“ Swiped man beim Post weiter, folgt der nächste Satz von ihm: „… würde ich sagen, dass ich die Sendung ganz cool finde.“

Und weiter: „Aber wenn du mich auf einer tieferen Ebene fragst, dann…“ Und schließlich kommt der eigentliche Satz, den der Moderator seinen Fans mitteilen will: „…würde ich dir sagen, dass es die größte Ehre für mich ist, bei so einem einzigartigen Format mitwirken zu dürfen. Es ist nicht nur die Suche nach dem besten Preis oder der seltensten Antiquität. Es ist die Wertschätzung für das, was war, und die Neugier auf das, was diese Objekte uns heute noch sagen können. Die Sendung zeigt, dass wir nicht nur Dinge kaufen und verkaufen. Wir teilen Erinnerungen, Werte und einen Teil unseres Lebens – und das ist der wahre Schatz, der in jeder Folge steckt.“

Prompt häufen sich die Kommentare von eingefleischten „Bares für Rares“-Fans unter dem Beitrag. Ein Zuschauer ist geradezu noch in Schockstarre, trotz der netten Worte des Stars. „Ich dachte schon gerade kurz, das wäre Horsts Statement zum Ende seiner Mitwirkung bei Bares für Rares.“ War es zum Glück nicht.

„Bitte alles so lassen“

Ein anderer Fan ist dennoch in großer Sorge und schreibt: „Finde das Format einfach genial. Hab Angst, dass irgendwann so ein Fuzzi daherkommt, den Sendungsablauf umstellt und man Bares für Rares nicht mehr anschauen kann. Also, bitte alles so lassen wie es ist.“

Momentan zumindest scheint es nicht absehbar zu sein, dass die Sendung sich ändern könnte. Dem Statement des Moderators nach zu urteilen, hat der zumindest große Freude am Format so wie es ist.

Und damit das auch so bleibt, gibt es von Fans auch noch lobende Worte für Horst Lichter: „Liebe Liebe Liebe diese Sendung, die Händler, die Experten und Expertinnen und ganz doll Horst.“ Und: „Bin euch so sehr dankbar !!! Danke dass es euch und eure super Sendung gibt!!!“