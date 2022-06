„Bares für Rares“: Horst Lichter betritt das Studio – plötzlich muss die Regie eingreifen

Huch, was war denn da bei „Bares für Rares“ los? Kaum hatte der ZDF-Moderator am Freitag das Studio betreten, ging das Licht aus. Wer jetzt denkt, man hätte beim ZDF vergessen, die Stromrechnung zu begleichen, der irrt jedoch. Die Dunkelheit war ein ausdrücklicher Wunsch des 60-Jährigen an die Regie.

Richtig gelesen, Lichter wünschte sich, dass das „Bares für Rares“-Studio kurzzeitig abgedunkelt wird. Den Grund für Horsts Wunsch nach Dunkelheit hatten Linn Ewald und Jonas Lorbeer mit in die Trödelshow gebracht.

„Bares für Rares“: Plötzlich wird's dunkel im ZDF-Studio

Das Pärchen aus Rheinland-Pfalz hatte ein Schattentheater im Gepäck, das nun verkauft werden sollte. Klar, dass Horst Lichter und „Bares für Rares“-Experte Detlev Kümmel das erst einmal ausprobieren mussten. Und da die Studiobeleuchtung für Schattenspiele eher ungünstig war, musste die Regie einmal auf Zuruf von Horst Lichter die Lichter runterdrehen.

Das ist die ZDF-Show „Bares für Rares“:

„Bares für Rares“ wird bereits seit 2013 ausgestrahlt

Zurnächst lief die Trödelshow bei ZDFneo, später dann im ZDF

Die Sendung musste sich immer wieder mit Betrugs-Vorwürfen auseinandersetzen. Fake wurde stets abgestritten

„Wahnsinn“, staunte der Moderator, nachdem er und Kümmel eine Runde Schattentheater gespielt hatten. Spaß scheint die Rarität also zu machen, doch war sie auch was wert? Naja, das rund 120 Jahre alte Schattentheater befand sich nicht mehr im allerbesten Zustand. „Es sind schon einige Geschichten damit passiert. Überall müsste ein bisschen dran gemacht werden“, befand Detlev Kümmel. Und doch: Deutlich mehr als die 200 Euro, die sich Linn und Jonas wünschten, sei es auf jeden Fall wert, so Kümmel. Auf 500 bis 700 Euro schätzte der Experte das Schattentheater.

„Bares für Rares“: Schattentheater wird zum Händlermagnet

Ob die Händler bei dem Preis mitgehen? Für Begeisterung sorgte das Theater auf jeden Fall. „Habe ich noch nie gesehen“, jubelte Daniel Meyer. Stattliche 200 Euro bot der Händler aus Münster direkt zum Einstieg. Und so steigerte sich der Preis rasch in die Höhe. 500 Euro zahlte Händler Roman Runkel am Ende.

Linn Ewald und Jonas Lorbeer wollten bei „Bares für Rares“ ein Schattentheater verkaufen. Foto: Screenshot ZDF

Hoher Besuch bei „Bares für Rares“. Der Bürgermeister von Gütersloh wollte in der ZDF-Show seinen Trödel an den Mann bringen. Ob das geklappt hat?