„Bares für Rares“-Star Lichter hat genug – „Da steig‘ ich aus“

Seit über zehn Jahren sorgt die ZDF-Trödelshow „Bares für Rares“ bei Zuschauern regelmäßig für Staunen. Kaum zu glauben, welche Schätze die Kandidaten aus ihren Kellern und Dachböden ausgraben und zu Geld machen.

Ein Fundstück aus England bringt „Bares für Rares“-Moderator Horst Lichter jedoch an seine Grenzen. Hat es sich jetzt für den ZDF-Star etwa ausgetrödelt?

„Bares für Rares“-Star Lichter hat genug

Bei „Bares für Rares“ ist in den letzten 12 Jahren bereits so manche Seltenheit über den Verkaufstresen gewandert. Da könnte man meinen, Moderator Horst Lichter hätte schon so ziemlich alles gesehen. Doch eine Rarität aus der Folge vom Donnerstag (6. Februar) scheint dem 63-Jährigen den Rest zu geben. Als Schmuckfachfrau Wendela Horz auch noch den Fachjargon auspackt, hat Lichter endgültig genug.

Kandidatin Marion Imbrich aus Stein hat ein Amulett aus England mitgebracht, um es an die „Bares für Rares„-Händler weiterzuverkaufen. Expertin Wendela Horz ist von dem Schmuckstück schonmal hin und weg. „Ich bin grad tief beeindruckt“, gibt sie zu. Aber worum genau handelt es sich denn – eine Gemme, eine Kamee oder ein Intaglio? Horz erklärt: „Eine Gemme ist ein geschnittener Stein und eine Kamee ist erhaben geschnitten. Und ein Intaglio ist vertieft geschnitten.“ Wer hier jetzt nicht mehr mitkommt: Keine Sorge, Horst Lichter geht es genauso.

Horst Lichter ist gefrustet

„Jetzt bringst du mir ein drittes Wort rein. Jetzt steig ich aus“, ärgert sich der „Bares für Rares“-Moderator. „Intaglio. Das heißt, wenn man in Italien Urlaub macht“, fügt Lichter scherzhaft hinzu. Bei genauerer Begutachtung kann Expertin Horz feststellen, dass es sich bei dem Schmuckstück tatsächlich um ein Kamee handelt, das aus den 1920er oder 1930er Jahren stammt. Aber wie viel ist das Schmuckstück heute noch wert?

„Bares für Rares“-Schmuckfachfrau Horz schätzt, dass Marion für ihr Kamee noch 700 bis 800 Euro verlangen kann. Aber gehen die Händler bei diesem Preis mit? Das kannst du dir um 15.05 Uhr im ZDF oder in der ZDF-Mediathek ansehen.