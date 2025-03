„Bares für Rares“-Experte knallhart: „Es täuscht“

Zuschauer von „Bares für Rares“ haben in der ZDF-Show schon so allerlei vors Gesicht bekommen. Moderator Horst Lichter (63) staunt nicht schlecht, als er die Antiquität von Fiedel aus Merzig betrachtet. „Ich habe selten so naturalistisch geformte Elefanten in der Show gesehen.“

Doch der Fall täuscht. Der „Bares für Rares“-Experte macht aus dem Wert der Elefanten-Skulptur jedenfalls keinen Hehl: „Sie ist mehr Schein als Sein. „

„Bares für Rares“-Experte sicher: „Es täuscht“

Die Elefanten-Skulptur ist schon seit Jahrzehnten im Familien-Besitz. „Ich vermute, dass es Bronze ist“, meint Friedel. Auf der großen, schwarz-polierten Natursteinplatte sind die zwei Elefanten-Skulpturen angebracht.

Der „Bares für Rares“-Experte weiß: Die Skulptur ist aus den 1930-er Jahren – und ist noch gut in Schuss. Doch die Enttäuschung wartet direkt um die Ecke. Denn von Bronze ist hier nicht die Rede – es ist eine bewusste Täuschung! „Es gäbe vom gleichen Künstler Arbeiten in Bronze – das hier ist ein Zink-Guss“, stellt er klar.

„Bares für Rares“-Experte enttarnt

„Man kann hier von Régule sprechen“, ist sich der Experte sicher. Es sehe zwar aus wie Bronze, das liege aber daran, dass sich der Guss einfach vergolden, versilbern oder eben: bronzieren lasse, wie es bei dieser Antiquität der Fall ist. Durch das Material „hat man die Möglichkeit, vorzutäuschen, dass da noch mehr ist.“

Das Fazit: „Es sieht toll aus, es ist aus dem Art-Deco, es ist alt – aber es täuscht alles andere vor.“ Puh, schlechte Nachrichten für Friedel. Wie viel Wert hat die Skulptur dann überhaupt noch? Der Experte sagt: 550 bis 650 Euro. Er betont: „Wären wir bei Bronze, dann wären wir bei weitem höher!“ Und zwar in den Tausendern. Pustekuchen! Vor den Händlern sieht es für Friedel auch nicht gut aus.

Denn mehr als 400 Euro will keiner zahlen – und Friedel? Dem ist das zu wenig! So macht er sich also auf den Weg zurück ins Saarland, mit der Elefanten-Gruppe.