„Bares für Rares“-Paar verkauft für Rekordpreis – „Das war nicht zu erwarten“

Bereits seit dem Jahr 2013 ist die ZDF-Sendung „Bares für Rares“ die Lieblingsshow von waschechten Trödelfans. Von der ersten Sendung an führt Horst Lichter durch die Show, in der die Teilnehmer ihre antiken Schätze an die Händler bringen wollen.

In der Ausgabe von Sonntag (2. Juni) werden wieder Lieblingsstücke aus den vergangenen Sendungen präsentiert. Ein Ehepaar erhält dabei einen Rekordpreis für ein Gemälde, mit dem selbst die Expertin nicht gerechnet hätte.

„Bares für Rares“: Es gibt Grund zur Freude

Das Ehepaar Juliane und Armin Ganser aus Weinheim bringen ein ganz besonderes Stillleben mit zu „Bares für Rares“. Das Jugendstilgemälde begleitet Juliane bereits seit ihrer Kindheit, die Teilnehmerin erzählt lachend: „An irgendeiner Wand hat es immer gehangen und jetzt kann ich es einfach nicht mehr sehen.“

Expertin Dr. Bianca Berding berichtet, dass es sich um ein Gemälde des Malers Max Dürschke handelt, das zwischen 1918 und 1939 angefertigt wurde. Da der Zustand des Gemäldes nicht mehr so gut ist und es eine Rissbildung in der Oberfläche aufweist, schätzt die Expertin den Verkaufspreis auf 500 bis 800 Euro, das Ehepaar hätte gerne mindestens 800 Euro für das Stillleben.

Als „Bares für Rares“-Händler David Suppes das Gemälde erblickt, lässt er fasziniert verlauten: „Ich weiß gar nicht was ich sagen soll, ich finde es einfach wunderschön. Es hat eine unglaubliche Wirkung.“ Als das Ehepaar dann den Raum betritt und es ans Eingemachte geht, gesteht der Händler: „Ich hab Herzrasen und Schnappatmung.“ Suppes bietet direkt zu Beginn eine unglaubliche Summe von 2000 Euro.

Juliane und Armin Ganser können dieses Gebot kaum fassen und sind sprachlos. Nach weiteren Geboten der anderen Händler kauft David Suppes das Gemälde dann für stolze 3000 Euro. Das Ehepaar Ganser kann dieses Gebot kaum begreifen, schließlich liegt der Verkaufspreis weit über der Einschätzung der Expertin. Auch der Händler ist überglücklich und schwärmt: „Ich bin sprachlos. Liebe auf den ersten Blick.“

Auch Horst Lichter ist bei der von David Suppes gezahlten Summe sprachlos und gratuliert den „Bares für Rares“-Teilnehmern. Armin Ganser berichtet freudig: „Das war nicht zu erwarten! Was wollen wir mehr!?“ Mit so viel Glück hätte das Ehepaar beim Betreten des Fernsehstudios sicherlich nicht gerechnet.