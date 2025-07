Rührende Geste bei „Bares für Rares“: Dafür hagelt es Applaus

Norbert Koepke hat bei „Bares für Rares“ einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Der Zweirad-Mechaniker aus Hamburg sorgte für Staunen, als er mit einem kuriosen Gefährt im Pulheimer Walzwerk auftauchte. Moderator Horst Lichter (63) war zunächst irritiert: „Ach Gott im Himmel! Da hat einer was falsch zusammengebaut!“

Das ungewöhnliche Fahrrad ist eine Erfindung des ehemaligen Profi-Radsportlers Max Hahn (†61), speziell für Kinder zwischen zehn und 14 Jahren. Experte Detlev Kümmel (57) klärte auf, dass das Zweirad aus den 1950er-Jahren kaum noch Originalteile besitzt. Daher schätzte er den Wert nur auf 150 bis 200 Euro.

„Bares für Rares“: Verkäufer überrascht mit großzügiger Geste

Koepke nahm es gelassen und war bereit, das Fahrrad für diesen Betrag abzugeben. Mit der Händlerkarte in der Hand ging es in den Verkaufsraum. Doch die Begeisterung der Händler hielt sich in Grenzen. Roman Runkel (64) fand das Gefährt unpassend, ein Weiterverkauf sei schwierig.

Nur Thorsden Schlößner (63) zeigte Interesse und bot 150 Euro. Doch anstatt das Geld einzustecken, überraschte Koepke alle: Er legte 150 Euro aus eigener Tasche drauf. Während die Händler noch rätselten, zog Koepke einen Zettel aus der Hosentasche.

Er übergab ihn an Juwelierin Susanne Steiger (42). „Du bist vertrauenswürdig,“ sagte er. Steiger schnappte sich das Stück Papier und las laut vor: „Das geht ans Kinderhospiz.“ Eine rührende Geste, die von den Händlern mit Applaus bedacht wurde.

Das ZDF zeigt eine neue Folge „Bares für Rares“ immer montags bis freitags ab 15.05 Uhr. Sendung verpasst? Kein Problem! Alle Folgen sind in der Mediathek jederzeit abrufbar.