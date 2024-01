„Bares für Rares“-Star Horst Lichter in TV-Show: Was niemand wusste – HIER saß sein Sohn im Publikum

Kaum jemand kennt ihn, dabei ist es unverkennbar: Der Sohn von „Bares für Rares“-Urgestein und -Moderator Horst Lichter sieht ihm wie aus dem Gesicht geschnitten ähnlich. Christopher Lichter heißt der fast 40-Jährige, der – genau wie sein Vater – gerne kocht, wie man seinem Social-Media-Kanal entnehmen kann.

Was kaum jemand mitbekam: Als sich „Bares für Rares“-Star Horst Lichter am Samstag (30. Dezember) in der ProSieben-Show „Schlag den Star“ ein Battle mit Michael Kessler lieferte, war Christopher Lichter auch dabei, um seinen Vater anzufeuern.

„Bares für Rares“-Star Horst Lichter: DAS ahnte niemand

Aufgefallen war Horst Lichters Sohn den Zuschauern schon. Doch dass es sich dabei um ihn als solchen handelt, das hatte keiner der Zuschauer auf dem Schirm.

Auf X (ehemals Twitter) postete ein aufmerksamer „Schlag den Star“-Fan das Bild eines Mannes aus dem Publikum, konnte sich gar nicht mehr einkriegen, wie ähnlich er doch Horst Lichter sah. „Ist das Horsts Zwillingsbruder?“, schrieb er auch sogleich zu dem Bild. Ein weiterer Zuschauer kommentierte daraufhin: „Endlich eine Urlaubsvertretung für Bares für Rares gefunden.“

Die Ähnlichkeit kommt natürlich nicht von ungefähr, denn tatsächlich war der Mann mit der runden Hornbrille und dem auffälligen Bart Christopher Lichter – Horst Lichters Sohn!

Viel gebracht hatte das Anfeuern seines berühmten Vaters aber offenbar nicht, Horst Lichter verlor nicht nur haushoch die Spielshow, sondern musste auch noch mit einer Verletzung in die Notaufnahme (wir berichteten>>>).

Horst Lichter: Sein Sohn meldet sich nach TV-Auftritt zu Wort

Einen Tag später meldete sich sein Sohn bei Instagram zu Wort und ließ den TV-Spielabend noch einmal Revue passieren:

„Jetzt sitze ich gerade in meiner Garage und denke über gestern Abend nach. Es war ja traumhaft, dabei zu sein und sich das mit anzugucken. Leider hat es für meinen Vater nicht geklappt, er hatte sogar noch einen kleinen Unfall gehabt. Aber es war ein wirklich toller Abend.“ Nur eine Sache verwunderte ihn dann doch und er fragte seine Follower mit witzigem Unterton und kölschem Dialekt – ganz wie sein Herr Papa –, warum die Kameras stets auf ihn gerichtet waren.

„Eines muss ich noch fragen: Kann mir einer erklären, warum die Kamera die ganze Zeit auf mich zeigte? Das bilde ich mir nicht ein, ich wurde nämlich voll oft angesprochen. Warum ist das so? Ich habe schon Panik bekommen. Alle schrieben mich an: ‚Du bist im Fernsehen zu sehen! Du siehst aus wie ein Schutzengel hinter deinem Vater.‘ Warum war das denn so?“

Christopher Lichter ist – wie Papa Horst – ebenfalls auf Instagram aktiv, hat zwar bei Weitem nicht so viele Follower, doch dieselbe Leidenschaft wie die von TV-Koch Horst Lichter. Und so betreibt er neben Instagram auch noch einen Youtube-Kanal und einen Blog, der jeweils den Namen „Roestlichkeiten_Grill und Küche“ trägt.

Der Sohn von „Bares für Rares“-Moderator Horst Lichter stammt aus seiner ersten Ehe. Neben Christopher hat Lichter noch drei weitere Kinder, wovon eines bereits als Säugling starb.