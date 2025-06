Zuschauer rasten bei DIESEM „Bares für Rares“-Objekt aus: „Gehört in ein Museum“

Bei „Bares für Rares“ zieht eine Kerze plötzlich alle Blicke auf sich. Und die würde jede Geburtstagstorte in den Schatten stellen – im wahrsten Sinne des Wortes. Denn sie ist schlicht zu groß für jede Torte, zu schwer für den Alltag und viel zu kunstvoll, um einfach abgebrannt zu werden.

Was zunächst wie ein religiöses Objekt wirkt, entpuppte sich in der Ausgabe am Mittwoch (14. Mai) bei genauerem Hinsehen als ein Stück Industriegeschichte. „Das ist noch nie da gewesen!“, staunt Moderator Horst Lichter – und das ist kein Understatement.

„Bares für Rares“: Zuschauer rasten aus

Was da bei „Bares für Rares“ auf dem Tisch landete, ist kein bloßer Haushaltsgegenstand, sondern ein echtes Stück Zeitgeschichte. Denn Katrins Mitbringsel – eine XXL-Kerze – ist ein echter Hingucker!

Auch die Community feiert das XXL-Stück. In einem YouTube-Clip zum Fund überschlagen sich die Kommentare. „Ich hab viele Kerzen selbst gemacht, aber nach der hier stampfe ich mein ganzes Material ein“, schreibt ein Fan begeistert. Ein anderer meint: „Die gehört ins Museum und bloß nicht anzünden!“ Doch was sagt Expertin Friederike Werner?

„Bares für Rares“: Händler trauen ihren Augen kaum

Vier preußische Wappen weisen auf eine Entstehung zwischen 1871 und 1889 hin, mitten im industriellen Aufbruch des Deutschen Kaiserreichs. Expertin Friederike Werner ist sich sicher: Diese Kerze ist ein seltenes Zeugnis jener Ära, in der sich die Welt neu erfand. Doch was ist das überdimensionale Fundstück wert?

Besitzerin Katrin hat klare Vorstellungen: 3.000 Euro soll das seltene Stück bringen. Doch wie so oft bei „Bares für Rares“ weichen Wunsch und Wirklichkeit voneinander ab. Die Expertenschätzung liegt bei 500 Euro. Ernüchterung gibt es allerdings nur kurzzeitig.

Denn im Händlerraum dreht sich die Stimmung. Begeisterung macht sich breit, ein Bieterduell entbrennt – ein solches Objekt hat selbst das erfahrene Händlerteam selten gesehen. Wird am Ende doch noch ein besserer Preis erzielt? „Sowas hatten wir in der Opulenz noch nie“, betont auch Schmitz-Avila und bietet 1.500 Euro. David Suppes kauft letztendlich die Kerze sogar für 2.000 Euro ab.