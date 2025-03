„Bares für Rares“: Horst Lichter völlig baff – schuld ist eine Expertin

Seit Jahren begeistert „Bares für Rares“ das Publikum mit außergewöhnlichen Fundstücken, kuriosen Schätzchen und jeder Menge Charme. Während Händler und Experten die mitgebrachten Raritäten unter die Lupe nehmen, sorgt vor allem Moderator Horst Lichter regelmäßig für Lacher. Doch in einer aktuellen Folge steht nicht er im Mittelpunkt des Geschehens, sondern eine, die es wirklich wissen muss: Kunstexpertin Dr. Bianca Berding.

Bei „Bares für Rares“ bringt ausgerechnet sie alle ins Grübeln – mit einem Wort, das nicht einmal sie selbst so richtig erklären kann!

„Bares für Rares“-Expertin sorgt für staunende Blicke

Wenn eine wahre Expertin ins Schwärmen gerät, kann es schon mal kompliziert werden – sehr kompliziert! In einem Clip auf dem offiziellen Instagram-Kanal von „Bares für Rares“ wird der Moment festgehalten: Bianca Berding, studierte Kunsthistorikerin und seit 2019 als Expertin in der ZDF-Show dabei, erklärt den Aufbau des Kerzenleuchters – und lässt dabei ein Wort fallen, das keiner so recht einordnen kann.

„Ganz klassisch haben wir hier diese Balusterform im Schaft. Wir haben dann hier den Fuß, der in sich hineingezogen ist, mit diesem wunderbaren Voluptus“, schwärmt sie. Spätestens hier setzt kollektive Verwirrung ein.

„Bares für Rares“: Lichter ist baff

Horst Lichter zieht die Augenbrauen hoch und reißt den Mund weit auf, die Kandidaten blinzeln sich irritiert zu. „Voluptus?“, fragt Lichter nach. Doch Berding bleibt entspannt: „Ja, ein Voluptus! Das kam jetzt aus mir heraus. Mir ist der richtige Termitus Technicus nicht eingefallen, da habe ich Voluptus gesagt.“

+++„Bares für Rares“-Star kauft Schlümpfe: Ihr Wert soll explodieren+++

Während das Studio in Gelächter ausbricht, geht der Clip auch auf Instagram durch die Decke. Unter dem humorvollen Video sammeln sich zahlreiche Kommentare: „Der Blick von Horst – einfach göttlich!“ oder „Bianca ist super.“

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Mehr News:

Eines steht fest: Bei „Bares für Rares“ gibt es nicht nur seltene Schätze zu entdecken, sondern auch den ein oder anderen legendären Spruch. Und Voluptus? Wer weiß, vielleicht wird das ja der neue Fachbegriff im Kunsthandel.