„Bares für Rares“: Bittere Absage! ZDF-Zuschauer schauen in die Röhre

Für die Fans der beliebten Trödelshow „Bares für Rares“ kommt es jetzt knüppeldick. Eigentlich sitzen sie unter der Woche immer pünktlich um 15.05 Uhr vor den TV-Bildschirmen und verfolgen die spannenden Expertisen und hitzigen Händler-Gefechte.

Doch nun ist es offiziell – am Dienstagnachmittag (30. Juli) schauen die „Bares für Rares„-Zuschauer bedauerlicherweise in die Röhre. Das ZDF schmeißt das gesamte Tagesprogramm eiskalt um.

„Bares für Rares“-Fans müssen ganz stark sein

Eigentlich freuen sich die Trödel-Fans tagtäglich auf neue Folgen ihrer Lieblingsshow. Dort sehen sie, wie die Händler um begehrte Objekte buhlen, Kandidaten sich über einen unverhofften Geldregen freuen oder auch enttäuscht wieder nach Hause fahren.

+++ Horst Lichter über letzten Dreh: „Das war grauenhaft“ +++

In den nächsten Tagen wartete allerdings eine Enttäuschung auf alle Fans der Trödelshow. Wie ein Blick in das TV-Programm verrät, müsse sie gleich an mehreren Terminen auf die Sendung mit Horst Lichter verzichten. Betroffen sind unter anderen diese Termine:

Dienstag, 30. Juli 2024

Donnerstag, 1. August 2024

Montag, 5. August 2024

Mittwoch, 7. August 2024

Freitag, 9. August 2024

ZDF schmeißt Programm um – DAS ist der Grund

Doch wieso schmeißt das ZDF den Quoten-Garanten so oft aus dem TV-Programm? Ganz einfach: Der öffentlich-rechtliche Sender setzt an diesen Tagen voll und ganz auf Olympia. Schließlich bringt die Übertragung, die sich ARD und ZDF teilen, während der Wettkampftage unglaublich gute Quoten ein. Deshalb müssen andere Formate, wie „Die Küchenschlacht“ oder auch der „Fernsehgarten“ einfach mal weichen.

+++ „Bares für Rares“: Elke kauft Berlin-Gemälde – kurz darauf explodiert der Preis +++

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Das ZDF zeigt „Bares für Rares“ montags bis freitags im Programm ab 15.05 Uhr im TV und online in der Mediathek.