„Bares für Rares“: Mülheimerin knallhart abgestraft

Die beliebte ZDF-Trödelshow „Bares für Rares“ ist immer für eine Überraschung gut. So auch am Montagmittag (15. Mai), als eine gebürtige Mülheimerin zu Horst Lichter und Experte Colmar Schulte-Goltz an den Tisch kommt. Mit dabei hat sie ein altes Gemälde.

Die „Bares für Rares„-Kandidatin Antje Post möchte heute das kleine Bild ihrer Eltern verkaufen. Neben dem Objekt, bringt die 61-Jährige aus Mülheim an der Ruhr aber auch eine ordentliche Portion Selbstbewusstsein mit. Zumindest in Sachen Wunschpreis, weiß sie genau, was sie möchte – und wird bitter enttäuscht.

„Bares für Rares“: Expertise kratzt an der Schmerzgrenze

Während der Expertise des Kunsthistorikers wird schnell klar, dass der Zustand des Gemäldes zu wünschen übrig lässt. Colmar Schulte-Goltz klärt auf, dass es sich um ein kleinformatiges Tafelgemälde handelt, welches eine Szenerie aus Holland abbildet. Es stammt von dem Düsseldorfer Künstler Heinrich Hermanns. Doch nach einem Datum sucht man vergebens.

Und auch ein fehlender Rahmen schmälert den Preis. Außerdem sei eine Reinigung des Bildes dringend nötig, so der Experte. Als Horst Lichter die Kandidatin im Anschluss nach ihrem Wunschpreis fragt, sagt diese selbstbewusst: „1.000 Euro.“ Schnell wird klar, dass das alles andere als realistisch ist. Colmar taxiert die Rarität auf 600 bis 800 Euro. Die Mülheimerin nimmt die Karte trotzdem an und macht sich auf den Weg in den Händlerraum. Schließlich liegt ihre Schmerzgrenze bei 600 Euro.

Händler schockverliebt in altes Gemälde

Während am Expertentisch noch Ernüchterung herrschte, ist im Händlerraum pure Euphorie angesagt. Denn fast alle sind begeistert von dem Ölgemälde aus dem Jahr 1900. Schnell schaukeln sich die Gebote bis auf 700 Euro hoch. Die Kandidatin staunt dabei nicht schlecht.

Den Endkampf um das Bild liefern sich dann Elke Velten-Tönnies und Julian Schmitz-Avila. Letztendlich beweist die Juwelierin das bessere Verhandlungsgeschick und ist für 820 Euro die neue Besitzerin des Gemäldes. Gratulation!

Das ZDF zeigt „Bares für Rares“ montags bis freitags im Programm ab 15.05 Uhr im TV und online in der Mediathek.