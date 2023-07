Freudensprünge bei „Bares für Rares“! Kandidatin Ute Wiesen kann gar nicht fassen, was ihr Experte Colmar Schulte-Goltz da offenbart. Ihre Bronzestatue entpuppt sich bei der Expertise als wahre Goldgrube.

Am Sonntagmorgen zeigt das ZDF die Lieblingsstücke von „Bares für Rares“. Dort lassen die Händler und die Experten nochmal vergangene Fälle Revue passieren. Das Objekt der 58-Jährige aus Wolfenbüttel sorgt dabei für Entzücken bei den Beteiligten. Vor allem der Schätzpreis haut vor allem die Kandidatin selbst um.

„Bares für Rares“: Wunschpreis verzehnfacht

Völlig ahnungslos, was ihr Objekt überhaupt wert ist, macht sich Ute Wiesen auf den Weg in die ZDF-Trödelshow. Die Büste aus Bronze hat sie bei einer Haushaltsauflösung ergattert und möchte nun wissen, was für sie im Fall eines Verkaufs rausspringen würde. Der Experte klärt auf.

Nach der Expertise möchte Horst Lichter wissen, welchen Wunschpreis die Frau aus Wolfenbüttel hat. Bloß 100 Euro möchte die Kandidatin für ihr Stück haben. Nachdem Colmar Schulte-Goltz die Figur unter die Lupe genommen hat, kann er sie auf 1.000 bis 1.500 Euro taxieren. Die 58-Jährige ist völlig fassungslos und macht sich freudig auf den Weg in den Händlerraum.

Händler sind begeistert

Die potenziellen Käufer fackeln nicht lange und eröffnen die Runde mit einem Gebot über 200 Euro. Drei der fünf Händler möchten die Büste gerne haben und schaukeln sich immer weiter hoch. Doch für die in Aussicht gelegte Expertise reicht es letztendlich leider nicht.

Wolfgang Pauritsch ist nach den Verhandlungen der neue Besitzer der Bronzestatue. Für sagenhafte 850 Euro hat er sie Ute Wiesen abgekauft. Die kann ihr Glück kaum fassen und macht sich zufrieden auf den Weg nach Hause.

Mehr Nachrichten haben wir hier für dich zusammengestellt:

Das ZDF zeigt „Bares für Rares“ montags bis freitags im Programm ab 15.05 Uhr im TV und online in der Mediathek.