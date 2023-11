„Bares für Rares“: Nach Ernüchterung bei Expertise – Gemälde bringt Geldregen

Das sehen die Zuschauer bei „Bares für Rares“ wohl auch nicht alle Tage. Nachdem ein Gemälde bei der Einschätzung des Experten durchfällt, entpuppt es sich im Händlerraum als wahre Goldgrube. Die Interessenten liefern sich ein Bietergefecht, das es wirklich in sich hat. Ganz zur Freude des Kandidaten.

Diesen Tag wird Steven Köhler aus Schwegenheim wohl nie wieder vergessen. Mit einem alten Bild und großer Hoffnung kommt der 25-Jährige zu „Bares für Rares“. Doch Experte Colmar Schulte-Golz enttäuscht ihn mit seiner Expertise. Sie liegt unter seinem Wunschpreis. Trotzdem nimmt der ZDF-Kandidat die Händlerkarte an. Es soll die richtige Entscheidung sein.

„Bares für Rares“: Experte verschätzt sich

Der Kandidat möchte das Bild nicht nur verkaufen. Er interessiert sich auch dafür, welcher Künstler dahintersteckt. Die Szene, die auf dem Gemälde dargestellt wird, kommt allerdings nicht bei allen gut an. Horst Lichter kann dem Ganzen herzlich wenig abgewinnen. Zum Hintergrund: Auf der Malerei sieht man einen kleinen Jungen, der mit einer Katze in der Hand einen angeleinten Hund ärgert. Seine Oma ist davon alles andere als begeistert und setzt zum Schlag mit einem Stock an.

Dieses Gemälde sorgt für ein Bietergefecht. (Screenshot ZDF) Foto: ZDF

Alles in allem eine fragwürdige Darstellung. Und auch der Zustand lässt zu wünschen übrig. Laut Colmar Schulte-Golz muss das Gemälde bei Gelegenheit gereinigt werden. Kein Wunder, schließlich ist es aus dem Jahr 1887. Steven Köhler möchte für sein mitgebrachtes Kunstwerk gerne 400-600 Euro haben. Da kann der Experte allerdings nicht mitgehen. Er stellt lediglich 350-450 Euro in Aussicht. Eine ordentliche Fehleinschätzung, wie sich im Händlerraum herausstellen soll.

„Bares für Rares“: Händler reißen sich um Gemälde

Die Runde wird von Fabian Kahl v: 300 Euro bietet er für das Gemälde. Doch dabei soll es nicht lange bleiben. Insgesamt vier der fünf anwesenden Händler bieten mit. Schnell steigt der Preis in den vierstelligen Bereich. Ohne großartig überzeugen zu müssen, hört sich der Kandidat alles schmunzelnd an. Letztendlich geht das Bild für wahnsinnige 1.370 Euro an Daniel Meyer. Was für ein tolles Geschäft!

Das ZDF zeigt „Bares für Rares“ montags bis freitags im Programm ab 15.05 Uhr im TV und online in der Mediathek.