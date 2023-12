„Bares für Rares“: Expertin von Kandidaten entsetzt – „Das geht gar nicht“

Am Sonntagvormittag (10. Dezember) läuft im ZDF eine neue Folge von „Bares für Rares“ Lieblingsstücke. Dort lassen die Experten und Händler die interessantesten Fälle der letzten Jahre noch mal Revue passieren. Bei einem Geschwisterpaar aus Hessen kann Kunsthistorikern Heide Rezepa-Zabel nur den Kopf schütteln, als es um den Wunschpreis der beiden geht.

„Bares für Rares“: Ei sorgt für Entzücken

Renate von Schwartzen und ihr Bruder Rainer Barnick kommen mit einem ganz besonderen Ei zu „Bares für Rares“. Das Geschenk eines Bekannten soll nun zu Geld gemacht werden. Expertin Heide Rezepa-Zabel ist während der Expertise sichtlich entzückt von dem Objekt.

Und auch Horst Lichter kommt aus dem Staunen kaum noch raus. Als Zuschauer merkt man schnell: Dieses Ei ist ziemlich wertvoll. Umso überraschender ist der Moment, wo Renate von Schwartzen ihren Wunschpreis äußert. Lediglich 150 Euro möchte sie für die Rarität haben. Die Expertin fällt aus allen Wolken.

„Bares für Rares“: Expertin schockiert

Die deutsche Kunsthistorikerin kommentiert das Ganze in der Sendung noch mal aus der Retrospektive. Als sie den Wunschpreis der Verkäuferin hört, kann sie nicht mehr an sich halten. „Nein! Also das geht gar nicht. Das ist ja äußerst bescheiden. Viel zu bescheiden! Unglaublich, nein!“, sagt Heide Rezepa-Zabel kopfschüttelnd.

Schließlich ist das Ei laut Expertise zwischen 2.000 und 2.500 Euro wert! Letztendlich geht die Rarität für stolze 1.800 Euro an Susanne Steiger. Somit wurde der Wunschpreis der Kandidatin mehr als verzehnfacht.

Das ZDF zeigt „Bares für Rares“ montags bis freitags im Programm ab 15.05 Uhr im TV und online in der Mediathek.