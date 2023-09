„Bares für Rares“: Verkäufer aus Duisburg fallen aus allen Wolken – DAMIT rechnet keiner

Mega-Überraschung bei „Bares für Rares“! Dieses Paar aus Duisburg kann gar nicht fassen, was sie bei der Expertise zu hören bekommen. Ihr außergewöhnlicher Ring entpuppt sich als viel wertvoller als gedacht. Doch kann diese Rarität auch das Interesse der Händler wecken?

In solchen Momenten dürfte den „Bares für Rares“-Fans das Herz aufgehen: Ahnungslose Kandidaten kommen ins Pulheimer Walzwerk und werden am Experten-Tresen völlig überrascht. Gerd und Dagmar Römerscheid aus Duisburg erlebt am Mittwoch (27. September) genau dieses Szenario.

„Bares für Rares“: Expertise nicht am Tresen

An diesem Tag ist so manches sonderbar. Es beginnt bereits bei der Expertise, bei der die Zuschauer heute ein ungewohntes Bild erwartet. Anders als sonst findet die Einschätzung von Schmuckexpertin Wendela Horz nicht am Tresen statt. Gemeinsam mit Horst Lichter sitzen sie und die Verkäufer in einem Kreis zusammen. Hintergrund: Gerd Römerscheid sitzt im Rollstuhl.

Prompt setzen sich die anderen Beteiligten dazu und sprechen im Sitzen über den mitgebrachten Ring. Und die Expertise hat es in sich: Das Stück entpuppt sich für das Paar aus Duisburg als Goldgrube. Vor allem, wenn man den Wunschpreis betrachtet. Gerd und Dagmar wollen bloß 20 Euro für ihre Rarität abstauben. Wendela kann das Ganze verzwanzigfachen: Sie stellt den beiden 450 bis 500 Euro in Aussicht.

„Bares für Rares“: Verkäufer sahnen richtig ab

Im Händlerraum sind einige an diesem ungewöhnlichen Ring interessiert. Mit einem starken Startgebot über 200 Euro eröffnet Wolfgang Pauritsch das Bietergefecht. Schnell schaukeln sich die Gebote auf bis zu 380 Euro hoch. Wer macht den Sack da zu? Für 400 Euro schnappt sich Elisabeth „Lisa“ Nüdling das begehrte Stück und beschert dem Paar aus Duisburg somit das 20-fache ihres Wunschpreises.

Das ZDF zeigt „Bares für Rares“ montags bis freitags im Programm ab 15.05 Uhr im TV und online in der Mediathek.