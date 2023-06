Was ist denn bei „Bares für Rares“ los? Plötzlich steht Moderator Horst Lichter mitten im Händlerraum. Eigentlich ist sein Platz neben den Experten am Tresen, wo sie die Kandidaten begrüßen. Doch am Freitag (30. Juni) beginnt die Folge bei den Händlern.

Eigentlich kennen die Fans von „Bares für Rares“ den Moderator als entspannten, freundlichen Entertainer. Doch heute schlägt der 61-Jährige einen ganz anderen Ton an. Zu Beginn macht er den Händlern nämlich eine Ansage, die sich gewaschen hat.

„Bares für Rares“: Horst Lichter sucht die Händler

Jede Folge der beliebten ZDF-Trödelshow beginnt mit einem kleinen Intro. Dort sieht man Moderator Horst Lichter, der die Zuschauer gebührend begrüßt. Dabei lässt er sich immer etwas Neues einfallen. Mal plaudert er mit einem der Experten oder einem Händler, mal ist er komplett allein.

Am Freitagnachmittag steht er plötzlich im leeren Händlerraum. Ungewohntes Terrain für den Moderator. Schließlich ist er am Experten-Tresen für die Kommunikation zwischen den Profis und den Verkäufern zu Hause. Nun stattet er zur Abwechslung den Händlern einen Besuch ab. Doch von denen fehlt jede Spur.

Horst Lichter wird deutlich

Die Pulte, an denen die Händler sonst sitzen, sind komplett leer. Weit und breit ist niemand in Sicht. Prompt stürmt Horst Lichter herein und ruft lauthals: „Was ist das denn? Noch keiner da? Mein Gott. Julian, Elke, Thorsden, Christian, Friedrich! Wo seid ihr? Jetzt aber Zack Zack!“

Typisch! Die Intros von „Bares für Rares“ sind stets mit Humor zu nehmen. Mit einem witzigen Sketch versucht der 61-Jährige seine Zuschauer nämlich mit guter Laune in die Sendung zu leiten. Das ist ihm dieses Mal jedenfalls gut gelungen.

Mehr Nachrichten haben wir hier für dich zusammengefasst:

Das ZDF zeigt „Bares für Rares“ montags bis freitags im Programm ab 15.05 Uhr im TV und online in der Mediathek.