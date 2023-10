„Bares für Rares“: Knallharte Verkäuferin stellt Händler Ultimatum – die Reaktion spricht Bände

Die Kandidaten von „Bares für Rares“ könnten unterschiedlicher nicht sein: Während die einen ihre Mitbringsel einfach nur loswerden wollen, setzen andere ihren Willen knallhart durch. So auch Kandidatin Dorothea Elisabeth Schlüter, die mit einem riesigen Gemälde ins Pulheimer Walzwerk gereist ist.

Die 79-Jährige ist felsenfest davon überzeugt, dass ihr Bild einige wert ist und sie bei „Bares für Rares“ das große Geld erwarten kann. Nach einer vielversprechenden Expertise geht es für die Kandidatin aus Kronberg dann zu den Händlern. Und auch da lässt sie sich nicht klein kriegen. Ob sie damit Erfolg hat?

„Bares für Rares“-Kandidatin möchte 3.000 Euro haben

Doch erstmal zum Anfang: Selbstbewusst tritt Dorothea Elisabeth Schlüter zu Colmar Schulte-Golz und Moderator Horst Lichter an den Experten-Tresen. Nach einem kleinen Pläuschen mit den beiden, geht es dann direkt in die Expertise. Und das, was Colmar zu sagen hat, gefällt der Kandidatin.

Das Bild wurde 1917 gemalt worden und zeigt eine friedliche Landschaft. Wichtig für den Schätzpreis: Die 79-Jährige bringt ein Zertifikat mit, welches eine Widmung des Malers beinhaltet. „Bares für Rares“-Fans wissen, dass das den Wert um einiges erhöht. Letztendlich stellt der Experte zwischen 3.500 und 3.800 Euro in Aussicht. Passend zum Wunschpreis der Verkäuferin, die mindestens 3.000 Euro für ihre Rarität bekommen möchte. Jetzt müssen nur noch die Händler mitmachen.

„Bares für Rares“: Verkäuferin gibt den Ton an

Im Händlerraum angekommen, wird schnell klar, wer bei den Verhandlungen heute den Takt angibt: Die Kandidatin selbst. Denn sie macht den Händlern deutlich, dass sie von ihrem Wunschpreis nicht einen Cent runtergehen wird. Am Ende des Tages macht Thorsden Schlößner einen sagenhaften Sprung von 2.000 Euro auf 3.000 Euro und ist der neue Besitzer der Rarität. Schließlich sagt Dorothea Elisabeth Schlüter, dass sie es sonst wieder mit nach Hause nimmt. Die Hartnäckigkeit hat sich also absolut gelohnt!

Das ZDF zeigt „Bares für Rares“ montags bis freitags im Programm ab 15.05 Uhr im TV und online in der Mediathek.