„Bares für Rares“: Aufruhr im Händlerraum! Schmuck sorgt für Ausnahmezustand

Bei „Bares für Rares“ suchen die Händler stets nach neuen, interessanten Objekten. Dabei hat jeder andere Spezialitäten: Während Waldi und Julian Schmitz-Avila sich eher für alte Möbel und Raritäten interessieren, werden Susanne Steiger und Elke Velten-Tönnies bei Schmuckstücken schwach.

So auch in der Folge vom Dienstagnachmittag (10. April), wo Peter Kunze mit einem Familienschmuckstück zu „Bares für Rares“ kommt. Die älteren Ohrringe sorgen nicht nur bei der Expertin Wendela Horz für Begeisterung, sondern auch bei den Händlern. Die geraten in einen absoluten Ausnahmezustand.

„Bares für Rares“: Expertise fällt ernüchternd aus

Der 69-jährige Verkäufer bringt alte Ohrringe mit, die sich seit vier Generationen im Besitz seiner Familie befindet. Wie die Expertin erklärt, sind diese im Jahr 1920 produziert worden und wurden aus 585er Weißgold gefertigt. Außerdem schmücken kleine Diamanten die Ohrhänger, die 0,10 Karat haben.

So weit, so gut. Peter Kunze wünscht sich rund 350 Euro für den Schmuck. Wendela Horz kann da noch einen drauflegen und taxiert das Ganze auf 400 bis 500 Euro. Mit der Händlerkarte bewaffnet, macht sich der Kandidat dann auf den Weg ins Bietergefecht – und das soll es wirklich in sich haben.

„Bares für Rares“: Händler sind hin und weg

Kurz vor der Verhandlung erklärt der Verkäufer, dass er einen genauen Plan hat. Er möchte den Schmuck nämlich zuerst einer Frau präsentieren, in der Hoffnung, dass sie sich direkt darin verliebt. Und genau so soll es kommen – Elke ist bei dem Anblick der Ohrringe hin und weg. Sie hält sich direkt die Hände vor das Gesicht und sagt anschließend: „Ich feiere Sie! Ich freue mich so.“

Auch ihre Kollegen sind begeistert und starten direkt in das Bietergefecht. Schnell schaukeln sind die Gebote hoch – ohne, dass der 69-Jährige auch nur ein Wort sagen muss. Elke kann sich das Schmuckstück letztendlich für unfassbare 900 Euro sichern. Ein gutes Geschäft für beide Seiten!

Das ZDF zeigt „Bares für Rares“ montags bis freitags im Programm ab 15.05 Uhr im TV und online in der Mediathek.